Viterbo, esposto contro Talete. Comitati per l'acqua pubblica all'attacco

Viterbo, il comitato Non ce la beviamo ha presentato un esposto contro Talete chiedendo al prefetto Bruno di intervenire sulla gestione del servizio idrico. Inoltre per il 4 giugno è stata organizzata una protesta alle ore 17.30 in piazza del Comune. “Venerdì scorso - affermano dal coordinamento provinciale dei comitati per l’acqua pubblica - abbiamo presentato l’esposto alle autorità competenti, in quanto ravvisiamo violazioni nell’iter di gestione del servizio idrico, con riferimento agli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione degli atti amministrativi”.

Il comitato si riferisce, in particolare, alla riunione dell’Ato 1 del 24 aprile scorso, “che doveva tenersi in forma pubblica - sottolinea - e che invece è si è svolta a porte chiuse, impedendo ai cittadini di potervi assistere. Inoltre, dalla medesima riunione non risulta essere scaturita alcuna pubblicazione delle decisioni assunte, né tantomeno del verbale con le votazioni dei sindaci”. “Nel frattempo Talete sta procedendo con il bando per la ricerca di soci privati a cui cedere, o meglio, ‘regalare?’ il 40% delle quote”. E anche su questo, nell’esposto presentato, il comitato ha chiesto di avviare un’indagine, per accertare “se il bando di manifestazione di interesse pubblicato da Talete sia conforme a quanto previsto dallo Statuto”.

“L’amministratore unico di Talete ha dichiarato di avviare la ricerca di fondi pubblici, ma non ci risulta alcun atto ufficiale in merito, solo chiacchiere. L’unica cosa avviata di concreto è il bando di manifestazione di interesse per cedere il 40% del capitale a nuovi operatori economici. Peraltro il recente aumento della tariffa assolverebbe in pieno il piano previsto dal budget 2020, che supporterebbe il prestito di Arera, unendosi all’utilizzo di fondi pubblici già finanziati per un iniziale investimento sulla rete e sull’organizzazione, fino a raggiungere persino un notevole aumento dell’utile di gestione che ci risulta essere previsto in oltre 210 mila euro. Invece come scelta si procede con un bando per privatizzare Talete - concludono dal comitato -, segno inequivocabile che non c’è bisogno ma si ‘deve’ privatizzare la società, come unica scelta, in quanto volere di partiti e forze ormai al servizio della speculazione. Quali interessi avrebbe altrimenti il socio privato ad entrare in una gestione non redditizia?”.

