Montalto di Castro, auto rischia di finire nel fiume. Il mezzo salvato dall'urto con una barriera di cemento

E’ finito con l’auto contro la barriera in cemento e questa ha impedito che sfondasse il guard rail rischiando di precipitare nel fiume. E’ successo ieri mattina, domenica 30 maggio, poco dopo le 8 sulla strada provinciale Doganella, che collega i territori di Montalto di Castro e Canino. Una strada pericolosa, scenario, anche nel recente passato, di incidenti mortali. La strada in questione, infatti, presenta un rettilineo di circa dieci chilometri, al termine del quale c’è una curva. Una disattenzione in quel tratto potrebbe essere fatale, visto che al di là del guard rail c’è il rischio di fare un volo di alcune decine di metri nel vuoto e finire nel fiume sottostante, che un tempo alimentava la cartiera in località Ponte Sodo. Ieri mattina, a rallentare la corsa dell’auto, è stata la barriera in cemento, che tuttavia ha distrutto la parte anteriore del mezzo. A dare l’allarme sono state alcune persone che hanno assistito al fatto. Il conducente è stato soccorso e trasferito in ospedale e non è in pericolo di vita.

Poco meno di un anno fa, la notte tra il 19 e il 20 agosto 2020, quel tratto pericoloso di strada costò la vita a un trentenne di Tarquinia, la cui auto venne notata il giorno successivo dagli automobilisti in transito che avvisarono i soccorsi. Nell’abitacolo c’era il corpo, ormai senza vita, dell’uomo, precipitato nel fiume dopo un volo di alcune decine di metri. Ma di incidenti, per fortuna non mortali, se ne sono verificati diversi in quella zona, motivo per cui, soprattutto a ogni sinistro, in molti tornano a chiedere una protezione maggiore di quel tratto di Doganella, all’altezza della curva.

E’ chiaro che ieri mattina, se l’auto non avesse sbattuto contro la protezione di cemento, forse la conclusione di questa brutta avventura sarebbe stata un’altra. Gli automobilisti che la percorrono quotidianamente conoscono le insidie della Doganella e per questo motivo sollecitano protezioni maggiormente respingenti, soprattutto per salvare chi, non conoscendo i pericoli che si celano in fondo a quel lungo rettilineo, magari lo affronta senza eccessive cautele.

