Viterbo, rifiuti da Roma. Arena promette battaglia: "Ci opporremo alle ordinanze regionali"

“Il Comune di Viterbo si opporrà con tutte le sue forze all’arrivo di altri rifiuti da Roma. Lo farà impugnando davanti al Tar le ordinanze regionali che pendono su Viterbo come una spada di Damocle”. Parola del sindaco Giovanni Arena, molto preoccupato dall’accoglimento, proprio da parte del Tar, del ricorso di Roma Capitale contro l’ordinanza del presidente Zingaretti, emanata il 1° aprile, che intimava a Campidoglio e Ama di trasmettere entro 30 giorni il piano degli impianti da realizzare per far raggiungere alla capitale l’autosufficienza nel trattamento, nella trasferenza e nello smaltimento dei rifiuti. Il pericolo infatti è che, dopo il 30 giugno, l’immondizia di Roma prenda ancora con più consistenza di quanto già non avvenga la strada per Viterbo.

“Come sappiamo - dice Arena - la situazione che si è creata nell’intero territorio laziale per le vicende giudiziarie che stanno interessando la gestione del ciclo dei rifiuti è grave. Mancano impianti idonei a trattare e smaltire i rifiuti, con la conseguenza che il nostro territorio è già costretto a ricevere, tramite ordinanza regionale, i rifiuti provenienti da altre province che non hanno la possibilità di smaltirli a casa loro. Per quanto riguarda Roma, tutto ciò è frutto del continuo scaricabarile tra amministrazione regionale e Roma Capitale. Assistiamo a una battaglia di egoismi e di costi ambientali che hanno come conseguenza quella di penalizzare cittadini che vivono a centinaia di chilometri lontano dai luoghi di produzione dei rifiuti. Non è davvero più possibile continuare a subire questa mancanza di responsabilità di Regione e Comune di Roma”.

“La mancanza di visione, aggravata dalla totale assenza di informazioni ambientali, e l’incapacità nell’individuare siti idonei a scongiurare criticità presenti ormai in tutta la città di Roma”, secondo il sindaco, “non sono più tollerabili”. Tutto questo accade “perché la filosofia del Nimby (not in my back yard: non nel mio giardino di casa) ha alimentato in questi anni tante battaglie che hanno sedimentato pregiudizi e problemi. Nessuno vuole un impianto nel proprio territorio. Ma è altrettanto vero che ci devono essere un senso civico ed una responsabilizzazione del cittadino che produce rifiuti”.

Il messaggio che gli amministratori regionali e capitolini stanno lanciando, fa notare Arena, “è invece che si può produrre rifiuti in una determinata area della regione e scaricarli su territori virtuosi come il nostro”.

Come uscirne? “Noi - risponde il sindaco - proseguiremo con le nostre battaglie legali. Stiamo resistendo al Tar contro l’approvazione della sovraelevazione della discarica di Monterazzano. Approvazione avvenuta senza prendere in considerazione il nostro parere negativo in Conferenza dei servizi. Probabilmente, a pensar male si commette peccato, ma forse la forte esigenza di autorizzare questo progetto dimostrata dalla Regione era legata proprio al sapere in anticipo che si sarebbe creata la situazione attuale”. “Da sindaco e da uomo - conclude Arena - spero che il Tar accolga il nostro ricorso e tutte le motivazioni tecniche allegate a tutela della nostra cittadinanza. Forse, se questo accadrà, saranno finalmente costretti a prendere decisioni vere per evitare che Roma diventi una discarica a cielo aperto”.

