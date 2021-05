Orte, l'arrivo dei Frecciarossa. L'ex sindaco Angelo Giuliani: "Ora bisogna sistemare la stazione"

Sergio Nasetti 29 maggio 2021 a

Frecciarossa a Orte: parla l’ex sindaco Angelo Giuliani. Colui che, insieme alla sua giunta, nel 2016 diede il via al faticoso percorso che ha portato finalmente ad ottenere la fermata dell’alta velocità in città. Giuliani, nel ringraziare le istituzioni, le forze politiche e imprenditoriali, precisa: “Siamo stati i primi a crederci e lo abbiamo sostenuto a gran voce. Ci abbiamo sempre messo la faccia e oggi, dopo tante battaglie, abbiamo fatto vincere Orte e tutti i territori circostanti. Infatti, è un risultato storico e di indubbio vantaggio per sostenere lo sviluppo economico di queste zone, delle imprese e dei professionisti. Ma anche dei più giovani che vogliono inserirsi nella competizione dei mercati del nord Italia e del nord Europa. Inoltre, va considerato anche il ritorno turistico a beneficio delle province interessate”.

Ma per Giuliani e il suo gruppo Orizzonte Comune la fermata dell’alta velocità è un punto di partenza e non di arrivo. Ora occorre mettere subito mano alla riqualificazione della stazione ferroviaria e del parcheggio di scambio di Molegnano. “Bisogna completare il nostro progetto che prevede la realizzazione di protezioni ombreggianti sotto la fascia dell’elettrodotto e nuove coperture nelle altre zone del parcheggio con pannelli fotovoltaici, in modo da produrre energia destinata alla vendita agli operatori del settore energia. E poi, il completamento dell’anello di accesso al parcheggio e del Terminal bus Cotral”.

Infine, Giuliani torna a sventolare un altro suo progetto “visionario” che diventerà di sicuro uno dei suoi cavalli di battaglia alle prossime elezioni amministrative: il ponte sul fiume Tevere, un intervento volto alla realizzazione di un nuovo tracciato viario tra la stazione ferroviaria, la A1 e la superstrada Orte-Civitavecchia. “Una nuova arteria viaria che unisca tra loro in pochi minuti gli snodi ferroviari e autostradali, che caratterizzano la viabilità della città e attraggono ogni giorno decine di migliaia di persone - afferma -. La prospettiva è chiaramente strategica per il Paese, che andrà a coinvolgere l’utenza dell’Umbria, del reatino e del viterbese, ma anche il traffico veicolare da e per la capitale, oltre al bacino di utenza, di forte crescita potenziale, proveniente dalla direttrice di Civitavecchia, fondamentale polo turistico con la superstrada in via di ultimazione. Abbiamo chiesto a suo tempo al Governo – conclude Giuliani - l’inserimento di tale opera nel pacchetto di misure del Recovery plan”.

