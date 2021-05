Viterbo, ragazzo morto travolto da trattore. Federico Gentili tornava da uno stage, 10 anni fa aveva perso la sorellina

B. M. 29 maggio 2021 a

a

a

L’intera comunità di Oriolo Romano si stringe alla famiglia di Federico Gentili, il ragazzo di 29 anni morto giovedì 27 maggio in un incidente nella zona di Castel d’Asso dopo lo scontro con un rimorchio. Ieri tutti gli esercizi commerciali hanno rispettato un minuto di silenzio come proposto dal sindaco Emanuele Rallo. “Una grande tragedia quella che ha colpito la famiglia di Federico - spiega il primo cittadino di Oriolo -. Una famiglia già provata da un altro grande lutto, la morte della figlia di nove anni avvenuta circa dieci anni fa. La comunità tutta è vicina al papà e alla mamma di Federico”.

Auto schiacciata dal rimorchio di un trattore, muore ragazzo di 29 anni | Foto

Una famiglia colpita negli affetti più cari, e che, tuttavia, continuava a vivere e a carpire gli attimi di serenità e di felicità che la vita le donava. L’ultimo, lo scorso mese di marzo, quando, all’Università della Tuscia, Federico si era laureato in Scienze forestali. La conquista della laurea, per Federico non era stata un punto di arrivo, ma di partenza. Lo schianto mortale, infatti, è avvenuto lungo una strada che lui percorreva regolarmente, visto che partecipava a uno stage in un’azienda della zona. Era questo il modo che aveva scelto per dare seguito al suo corso di studi. Lungo la strada del ritorno verso casa, invece di trovare una serata da trascorrere magari con gli amici, ha trovato la morte.

x 1 / 26

Ieri pomeriggio, 28 maggio, il medico legale ha effettuato la ricognizione cadaverica e poi ha riconsegnato il corpo ai familiari. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, 29 maggio, alle ore 15 nello stadio comunale. Federico lascia tanti amici, una fidanzata e la passione per lo sport, il calcio, ma anche altre discipline individuali, scelte nell’ultimo anno a causa del distanziamento imposto dal Covid. Decine i messaggi di cordoglio da parte di amici e dirigenti delle squadre in cui ha militato. Il Fidene, sua ultima squadra, ha dedicato a Federico un toccante post sulla pagina facebook ufficiale del club: “Vogliamo ricordarti così, con il sorriso sul volto dopo un goal segnato. Ciao Fede”. L’Asd Canale Monterano scrive: “In questo momento, se ascolti bene, c’è una voce dalla tribuna che sta urlando: Daje Capocciò! Quindi fai uno scatto dei tuoi e vai dove sai tu. Un immenso abbraccio a papà Paolo e a mamma Mirella”.

Muore sotto rimorchio carico di letame. Oriolo Romano piange Federico Gentili | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.