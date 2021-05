Viterbo, morto sotto rimorchio carico di letame. Oriolo Romano piange Federico Gentili | Foto

A. D. P. 28 maggio 2021 a

Un’auto si scontra con un trattore, dal mezzo agricolo si stacca il rimorchio che trasporta un carico di letame finendo per rovesciarsi addosso alla macchina, schiacciandola, e uccidendo il giovane che era alla guida. Sarebbe questa la dinamica del tragico incidente in cui ieri, 27 maggio, ha perso la vita Federico Gentili, giovane di 29 anni nato a Bracciano ma residente a Oriolo Romano. Studente universitario, Gentili era molto conosciuto nel panorama calcistico locale per aver militato in diverse squadre dilettantistiche, nel ruolo di attaccante. A Canale Monterano, nella squadra romana del Fidene e, da ultimo, alla Fortitudo Nepi, in Prima categoria, con cui aveva iniziato la passata stagione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 lungo strada Montarone, in località Castel d’Asso, appena fuori il capoluogo, nei pressi dell’incrocio con strada Bagni. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, l’auto, un’Alfa Mito di colore bianco con Gentili al volante, mentre stava rientrando verso la città è finita addosso ad un grosso trattore che stava trasportando un rimorchio carico di fertilizzante organico. Il trattore avrebbe continuato la corsa per qualche metro, portandosi dietro l’auto, fino a quando i due mezzi sarebbero finiti insieme in una cunetta. A quel punto il rimorchio, del peso di diverse tonnellate, si sarebbe staccato dal trattore finendo per schiacciare la macchina, sommersa dal fertilizzante. Per il 29enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Lunghe e complicate le operazioni di recupero della salma, effettuate dai vigili del fuoco, che si sono protratte per circa due ore e mezza. I pompieri, infatti, prima hanno dovuto attendere l’arrivo dell’autogru dal comando di Civitavecchia che, una volta giunta sul posto, dopo averlo agganciato, non è comunque riuscita a sollevare il rimorchio, talmente era pesante, nonostante l’ausilio di alcuni sollevatori pneumatici.

Auto schiacciata dal rimorchio di un trattore, muore ragazzo di 29 anni | Foto

Così ci è voluto l’intervento di alcuni agricoltori della zona di Castel d’Asso, che attraverso cavi d’acciaio e catene a loro volta hanno agganciato simultaneamente il cassone a tre trattori e sono riusciti finalmente a spostarlo dalla macchina. A quel punto i vigili del fuoco hanno tirato fuori dalla cunetta l’auto, completamente distrutta, all’interno del quale c’era il ragazzo di 29 anni, di cui il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Illeso, invece, il conducente del trattore.

