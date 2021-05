Viterbo, maltratta e picchia la madre. Condannato a due anni

Valeria Terranova 28 maggio 2021 a

Viterbo, è stato condannato a 2 anni e un mese di reclusione un ragazzo, accusato di aver maltrattato e picchiato la madre, che decise di denunciarlo. Gli oltre 10 anni in cui la donna subì minacce e maltrattamenti dal figlio, con gravi problemi di tossicodipendenza, la portarono all’esasperazione. Così a seguito dell’ennesima violenza la donna lo querelò, nel tentativo estremo di aiutarlo.

Fu lei, infatti, a raccontare in aula un episodio cruciale avvenuto il 27 novembre 2017. Il pm, concludendo la requisitoria, ha ritenuto che le prove acquisite nell’istruttoria avessero provato la responsabilità penale del ragazzo. L’accusa, inoltre, prendendo in considerazione le condotte violente reiterate nel tempo, ha chiesto, per entrambi i reati contestati, che il ragazzo fosse condannato a 3 anni di reclusione. Il difensore, l’avvocato Giuseppe Picchiarelli, pur non avendo avuto più contatti con il proprio assistito, ha sostenuto che dalla testimonianza della madre fosse emerso un quadro impropriamente idoneo alla richiesta di colpevolezza per i maltrattamenti, in quanto la persona offesa, durante la deposizione, non aveva saputo circoscrivere temporalmente i fatti.

Dunque, una testimonianza vaga, secondo il difensore. La parte offesa, stando all’ipotesi difensiva, avrebbe spiegato in modo sufficientemente dettagliato solo ciò che successe a fine novembre di quattro anni fa e non i trascorsi, senza approfondire e scendere in dettagli relativi agli eventi accaduti in passato e in quali atti si concretizzarono minacce, vessazioni e violenze. Alla fine dell’arringa, il legale ha avanzato un’istanza di assoluzione per insufficienza di prove. Il giudice ha condannato a 2 anni e un mese di reclusione e al pagamento delle spese processuali il giovane, sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

