Viterbo, bollette dell'acqua. In arrivo una nuova stangata per le famiglie della Tuscia

Massimiliano Conti 28 maggio 2021 a

a

a

A una famiglia media di 4 persone che vive in una normale abitazione costerà un aumento in bolletta di 141 euro l’anno, la stangata che la conferenza dei sindaci Ato si accinge a votare stamani, venerdì 28 maggio, alle 10.30. All’ordine del giorno c’è infatti l’aggiornamento delle tariffe di Talete, lo stesso che non era stato approvato a dicembre e che, in vista delle nozze con un privato (il bando esplorativo per cedere il 40% delle quote è già stato pubblicato), ha invece buone possibilità di passare oggi. Che nella pentola a pressione dell’acqua viterbese bollisse un aumento delle tariffe lo ha scoperto la consigliera del Pd Luisa Ciambella, che ieri ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Arena, chiedendogli di non votare i rincari, e al neo assessore al bilancio Alessandrini.

Bonus idrico e niente risposte allo sportello. Arera multa la Talete

I rincari derivano dalla revisione straordinaria 2018/19 nella quale si prevedeva l’adeguamento delle tariffe del 9% annuo, quindi un aumento del 18% complessivo retroattivo, nonché il recupero delle quote Foni (Fondo nuovi investimenti) non ancora applicati ma di cui non si conosce l’entità. “Possiamo capire a quanto ammonta?”, chiede l’esponente dem al sindaco. Un altro aumento del 12% scaturisce “da un calcolo complicato che fonda la sua esistenza sul tasso di morosità che la società ha ben superiore alla media”. Nella delibera è previsto pure l’adeguamento del deposito cauzionale con il raddoppio degli incassi previsti dalla precedente determinazione: “Si passa da una stima di 6,2 milioni di euro a 12,3 milioni. E’ un incremento del 50%. Conferma sindaco?”, chiede ancora la consigliera. E ancora: è previsto un incremento del 4,6 % a natura transitoria da riallineare con i conguagli. “I sindaci dovranno votare inoltre l’adozione di una leva tariffaria che prevede il recupero attraverso conguagli diluiti nel tempo dei ricavi non coperti dalla tariffa”, è sempre Ciambella a parlare. Infine, c’è da approvare un ultimo aumento per gli anni 2020 e 2021, del 7% e 3,25%.

Recapito delle bollette nel caos. La società Velocè risponde alle accuse di Talete: "Abitazioni senza numeri civici e cassette"

“I sindaci sono chiamati a votare rincari per un totale che sfiora il 50%, per la precisione il 44,85%, che si somma all’aumento del 19,02% adottato con l’atto di indirizzo n. 93 del 30 dicembre 2019, escluso il 9% previsto ma non applicato perché vincolato all’accesso al fondo - conclude l’interrogazione -. Aveva detto in Consiglio, sindaco, che sarebbe stata Arera ad approvare la tariffa, ma così non è: siete voi sindaci a decidere questo ennesimo rincaro per i cittadini. Avete deciso per la privatizzazione di Talete e intanto vi preparate all’ennesima stangata per persuadere meglio i nuovi soci che state cercando?”.

Talete, in vendita il 40% delle quote. Pubblicato il bando

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.