Viterbo, morto a 29 anni nell'auto schiacciata dal rimorchio di un trattore. Dramma in strada Montarone | Foto

Viterbo, morto un ragazzo di 29 anni a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 27 maggio in strada Montarone. Per cause che sono ancora da accertare un'auto bianca - Alfa Romeo Mito - è stata schiacciata dal rimorchio di un trattore che, almeno da quello che sembra, era in fase di manovra. Nulla da fare per il giovane che era alla guida della vettura che è stato estratto morto dall'abitacolo: si tratta di F.G, 29 anni di Oriolo Romano.

Secondo una prima ricostruzione il rimorchio del mezzo agricolo si è rovesciato perdendo il carico di fertilizzante organico trasportato e schiacciando l'autovettura con il suo peso. L'ipotesi è che il trattore sia finito fuori strada e, a causa della frenata, il rimorchio si è ribaltato travolgendo e schiacciando l'auto che stava transitando nella strada di campagna. Ma, come detto, la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Difficile l'estrazione del corpo dalle lamiere della Mito. E' intervenuto un mezzo pesante e una gru dei vigili del fuoco provenienti da Civitavecchia. In aiuto sono intervenuti gli agricoltori del posto che, con un mezzo pesante e una catena, hanno aiutato i soccorsi a ribaltare la parte posteriore del trattore che ha schiacciato la macchina. Illeso il conducente del trattore: la segnaletica orizzontale, su quella strada, e' inesistente e una parte dell'incrocio è ricoperta di vegetazione mai tagliata.

Subito dopo il personale medico del 118 ha constatato il decesso del conducente ed unico occupante dell'autovettura. Presente sul luogo personale della Polizia di Stato, Ares 118 e Polizia Municipale. I Vigili del Fuoco impegnati nel recupero della vittima con otto unità di personale, un mezzo pesante, un fuoristrada e un'autogru. Continuano dunque gli accertamenti per capire la dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente che è costato la vita al ragazzo che era alla guida dell'Alfa Mito.

