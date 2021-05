Viterbo, agente immobiliare picchiato da ex cliente. A processo manovale

Valeria Terranova 27 maggio 2021 a

Viterbo, aggredì alle spalle e picchiò il titolare di un’agenzia immobiliare. Il fatto, accaduto a Corchiano nel 2017, ha portato alla querela di un manovale da parte del professionista 35enne, costituitosi parte civile. Ieri, mercoledì 26 maggio, il dibattimento è entrato nel vivo con la testimonianza della vittima, che ha raccontato di essere stato aggredito improvvisamente da un ex cliente il 29 giugno di quattro anni fa, mentre era in compagnia di una coppia alla quale aveva appena finito di mostrare un appartamento.

“Dirigo un’agenzia immobiliare a Ronciglione e stavo chiacchierando con due clienti con i quali avevo appuntamento, quando, all’improvviso, sono stato colpito alla testa da dietro, poi sono stato preso a calci e pugni anche nel momento in cui sono caduto a terra - ha raccontato in aula l’agente immobiliare -. L’uomo però non era da solo, con lui c’era un altro ragazzo che non conosco e mentre mi picchiavano mi dicevano ‘stai attento a quello che fai’, ‘sappiamo dove abiti’. Al pronto soccorso i medici riscontrarono la frattura del setto nasale, escoriazioni ed ematomi in tutto il corpo. Nel 2018 affrontai un’operazione chirurgica che tuttavia non risolse del tutto i problemi, di cui porto ancora gli strascichi. Conosco l’aggressore poiché qualche mese prima era intenzionato ad acquistare un immobile, ma la trattativa non andò a buon fine. In seguito io e i miei colleghi subimmo delle minacce in quanto ci chiese i danni, visto che aveva già predisposto dei progetti di ristrutturazione. A quel punto anche i colleghi decisero di denunciarlo e il relativo processo che scaturì dalla loro querela, che io sappia, sta andando avanti”.

Rispondendo alle domande delle parti, il consulente immobiliare ha precisato che a seguito dell’accaduto non si è più recato a Corchiano per paura di incrociare l’assalitore: “Non mi sono sentito più al sicuro e in questi ultimi anni non ho venduto neanche un immobile in quella zona”. Sono stati ascoltati poi i clienti che assistettero al pestaggio. “Io e la mia compagna, quando ci siamo accorti di ciò che stava succedendo, ci siamo allontanati anche perché lei era incinta. Nel frattempo l’agente scappò inseguito dagli aggressori che poi si allontanarono dirigendosi in un parcheggio poco distante - ha spiegato il testimone -. Quando i due uomini andarono via ci avvicinammo all’agente e notammo che perdeva sangue. Non ho visto l’aggressore in volto”. Si tornerà in aula per l’ultima udienza il 10 novembre.

