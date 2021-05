Viterbo, Lega: Durigon rinnova la fiducia a Fusco. Alessandrini nuovo assessore

Massimiliano Conti 27 maggio 2021 a

Sarà Alessandro Alessandrini l’assessore in quota Lega che prenderà il posto di Enrico Contardo nell’amministrazione Arena. Il nome del commercialista romano è stato confermato ieri sera al termine di una serie di concitate trattative, dopo aver ricevuto il via libera durante il vertice romano di martedì con il coordinatore regionale Durigon, il senatore Fusco, il vice segretario nazionale Crippa e alcuni consiglieri comunali. La soluzione era stata sostenuta nei giorni scorsi anche dal sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, che tuttavia non rientra nella Lega.

Secondo indiscrezioni Alessandrini, già assessore al Bilancio nel comune di Guidonia, avrebbe tenuto tutti col fiato sospeso in quanto riteneva gravoso il dover affrontare la scomodità di un trasferimento a Viterbo, o in alternativa il pendolarismo; in parte forse anche perché ha fiutato la brutta aria che, intorno al suo nome, spirava alle pendici della Palanzana. Di fatto la trasferta romana del gruppo viterbese (insieme al senatore Fusco, c’erano l'assessore Ubertini e vicesindaco in pectore Claudio Ubertini, i consiglieri Caporossi, Galati, Merli, Micci e Marcoaldi) al cospetto di Crippa e del numero uno regionale Claudio Durigon, è finita con un nulla di fatto dal punto di vista politico. O meglio è finita con una cena in pizzeria nel centro di Roma. Si parla tuttavia di scambi di vedute piuttosto accesi tra i presenti e di critiche alla gestione del partito viterbese. Sarebbe stato ricordato anche il caso Civita Castellana, con la fallimentare esperienza dell’ex sindaco Caprioli interrotta dopo nemmeno un anno. Tutte rigorosamente cucite le bocche dei membri della delegazione, mentre a smentire le voci che parlavano di una riunione infuocata ieri pomeriggio è stata una nota dello stesso Durigon, che parla di “piena convergenza non solo nei confronti delle scelte adottate dal partito a livello locale, ma anche nei riguardi dell’operato fin qui svolto dal senatore Umberto Fusco sul territorio”.

Una fiducia che “si rinnova verso quelle che saranno le sue decisioni nel prossimo futuro”, sottolinea il sottosegretario, secondo cui l’incontro di martedì “è stata un’occasione per analizzare quanto avvenuto nelle ultime settimane e per discutere delle iniziative politiche che riguarderanno il territorio viterbese nel prossimo futuro”. Al di là della nota ufficiale, la Lega a Viterbo appare tuttavia come una nave in gran tempesta, a maggior ragione dopo l’uscita di Giulivi che - a pochi mesi dall’appuntamento cruciale con le elezioni amministrative - aveva cercato di strutturare un partito che nei vari Comuni appare alle mercé di vari cacicchi locali, alcuni dei quali riciclati da altre forze politiche.

