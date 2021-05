Viterbo, resa dei conti nella Lega. Alessandrini favorito per il dopo Contardo

26 maggio 2021 a

E’ finita a tarda ora la riunione leghista di ieri, martedì 25 maggio, a Roma tra il coordinatore regionale Claudio Durigon, il vicesegretario nazionale Andrea Crippa e il senatore Umberto Fusco per sbrogliare l’ingarbugliata matassa viterbese. In serata al telefono Fusco, tra un round e l’altro, mostrava un cauto ottimismo: “Tira una buona aria – si è limitato a dire il senatore – sembra che le cose stiano andando per il verso giusto”. Quale sia questo verso non è però dato sapere. Nessuna novità sull’eventuale rientro tra i salviniani di Alessandro Giulivi e di tutto il gruppo tarquiniese, fuoriuscito la settimana scorsa. “Alessandro è un amico, abbiamo condiviso un percorso - dice Fusco – speriamo che lo strappo si possa ricucire”.

Di sicuro, al di là dell’esito della riunione, Lega a livello provinciale appare un partito sempre balcanizzato, con tanti piccoli gruppi di potere locale insofferenti, ai quali i vertici provinciali non sono riusciti finora a dettare una linea unitaria. E il tentativo di farlo ora in vista delle elezioni amministrative, affiancando con dei tutor i dirigenti locali dei centri più grandi come Montefiascone, Vetralla e Orte, ha fatto venire al pettine molti nodi e i contrasti irrisolti.

Intanto, ha finalmente un nome e un cognome il misterioso commercialista “straniero” vicino a Giulivi che la Lega intende piazzare come assessore al bilancio al posto del defenestrato Enrico Contardo. Si tratta, stando ai rumors, di Alessandro Alessandrini, che si è occupato in passato della gestione delle finanze nel suo comune di origine, Guidonia, nell'amministrazione guidato dal sindaco M5S Michel Barbet. Il curriculum del cinquantenne Alessandrini, che si è dimesso dal suo incarico di assessore due anni fa, è di tutto rispetto: è stato revisore dei conti di vari enti locali, è iscritto nell’elenco dell’ufficio parlamentare del bilancio e vanta consulenze per Palazzo Chigi, ministero dell'Istruzione e ministero del Lavoro. Alessandrini ha collaborato anche con il Comune di Roma ed è stato inoltre membro del collegio sindacale di Trenitalia e della società Eur spa. Ma che c'azzecca con il Viterbo e la Tuscia? Nulla, a parte un incarico di revisore dei conti svolto per il Comune di Blera. Non sarà sicuramente il sindaco Arena ad eccepire sul nome di Alessandrini, nonostante l'ingaggio di un commercialista forestiero suoni come uno smacco per le tante professionalità locali.

“Finora non ho mai messo in discussione i nominativi proposti dai partiti e non c'era motivo per farlo, come credo non ci saranno anche stavolta – dichiara Arena -. Per ora non mi sono stati proposti nomi ufficialmente, quando ciò avverrà e avrà conosciuto la persona indicata valuterò”. I bene informati parlano di malumori in Forza Italia ma chi, sul nome di Alessandrini. potrebbe invece eccepire, e molto, è lo stesso gruppo consiliare della Lega, dove gli aspiranti sostituti di Contardo non mancano, anche se ovviamente se ne stanno abbottonati, sperando che la linea Giulivi non passi o che il prescelto alla fine risponda no grazie. Tra questi ci sarebbe il presidente della IV commissione Stefano Caporossi. Saranno disposti , i consiglieri salviniani, a chinare la testa di fronte a un nome proposto, anzi imposto come dice qualcuno, da un coordinatore provinciale peraltro dimissionario? Staremo a vedere. E staremo a vedere anche se l'esito della riunione di ieri tra il senatore Fusco e il numero uno regionale Durigon rimescolerà o meno le carte in tavola.

