Viterbo, rapina nella gioielleria Bracci. Confermata la condanna per Ignazio Salone

25 maggio 2021 a

a

a

La Cassazione conferma la condanna a 8 anni e 8 mesi inflitta a Ignazio Salone per il reato di rapina aggravata a seguito del furto a mano armata commesso alla gioielleria Bracci il 14 marzo del 2018. La Suprema Corte, rigettando il ricorso presentato per la difesa, dichiarandolo “inammissibile”, ha ribadito quanto disposto dalla Corte d’appello a dicembre del 2019.

Ragazza in overdose, assolto l'uomo che le aveva ceduto l'eroina

Intanto, il 48enne è ancora sotto processo a Viterbo insieme ad altri 6 presunti membri di una banda, che misero a segno circa 50 colpi tra centri costieri dell’Alta Tuscia e altre province tra il 2004 e il 2010. Il procedimento, che vede tra gli imputati il 48enne, attualmente recluso nel penitenziario di Frosinone, è stato rinviato recentemente per disguidi burocratici, ma riprenderà il prossimo autunno. Nel febbraio di due anni fa, due uomini e due donne, tutti parenti tra loro, rapinarono la gioielleria Bracci e si diedero alla fuga in macchina imboccando la superstrada, ma furono intercettati dai carabinieri nei pressi dello svincolo in direzione Soriano nel Cimino.

Stupro nel pub di Casapound. La Cassazione decide sulle condanne di Licci e Chiricozzi

I militari della stazione di Vitorchiano tentarono di braccarli, tuttavia i malviventi riuscirono comunque a sfuggire a piedi e poi a bordo di diversi pullman fino a raggiungere Montalto di Castro. Gli inquirenti, tramite rilievi effettuati sull’auto utilizzata per la fuga e poi abbandonata dalla banda, risalirono all’identità dei componenti del gruppo e ad arrestarli il giorno seguente. Nel secondo grado di giudizio fu ridotta a 4 anni la pena per una delle due donne che fecero da palo: si tratta della moglie del cognato del 48enne, Elena Grancea, 23enne d’origine polacca, difesa dall’avvocato Domenico Gorziglia. La donna fu condannata dal gip Francesco Rigato, con rito abbreviato, a novembre 2018 in primo grado a 5 anni e 4 mesi. Stefan Grancea, ventenne romeno, cognato di Ignazio Salone, nonché compagno della coetanea polacca, fu condannato con rito ordinario a 11 anni e mezzo a marzo 2019.

Abusi sulla nipotina. Processo subito per il nonno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.