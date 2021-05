Viterbo, nella Lega è guerra sul tesseramento. Malcontento tra i coordinatori

25 maggio 2021 a

E’ un partito, nella Tuscia, dilaniato dalle guerre intestine quello di cui stamattina, martedì 24 maggio, dovrà occuparsi il segretario regionale della Lega, Claudio Durigon, che incontrerà il senatore Umberto Fusco dopo il caso scoppiato attorno al licenziamento di Enrico Contardo da vicesindaco. Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, al vertice non dovrebbero prendere parte né Matteo Salvini, né il dimissionario coordinatore provinciale e sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi.

Fusco e Durigon non parleranno però solo di Contardo. Sul tavolo anche i malumori dei coordinatori locali dei comuni con più di 8 mila abitanti che vanno al voto in autunno, i quali, dopo essergli stato annunciato che in questi mesi saranno affiancati da un tutor scelto dalla segreteria provinciale, minacciano di andarsene (del fatto hanno informato Roma con una mail); e soprattutto il boicottaggio della visita in provincia di Viterbo del vicesegretario nazionale Andrea Crippa, che sarebbe stato costretto ad annullare il viaggio dopo alcuni sms nei quali da parte di taluni si sarebbe minacciata l’uscita dal partito se lui avesse messo piede nella Tuscia. Tra l’altro, Contardo sarebbe stato punito proprio per questo motivo, cioè perché si sarebbe messo a disposizione dei giovani leghisti, su richiesta del vicesindaco di Civita Castellana, Matteo Massaini, per organizzare delle riunioni tra Crippa e i rappresentanti delle associazioni degli imprenditori.

Nel frattempo emergono nuovi retroscena anche sul tesseramento. Sempre secondo la testimonianza di alcuni rappresentanti del Carroccio presso i comuni della provincia, nel corso della riunione di martedì scorso al ristorante Felicetta i vertici provinciali avrebbero impartito direttive a loro dire poco trasparenti anche sulle modalità di raccolta delle adesioni. In particolare, su molti telefonini sarebbe arrivato questo messaggio: “In merito alla compilazione dei moduli tessere, si ricorda di scrivere stampatello leggibile con particolare riferimento al codice fiscale e lasciare in bianco lo spazio in basso a destra dove è scritto ‘tessera rilasciata da.....’. Chi non ha ancora ritirato le tessere può prendere contatti con i responsabili provinciali”. Di fatto, il sospetto è che l’indicazione di non scrivere il nome del vero promotore della tessera lascerebbe campo libero ad altri, che, in un secondo momento, quella stessa tessera se la potrebbero intestare per aumentare il loro peso ovviamente agli occhi dei vertici superiori. In tutto questo marasma, non si ha ancora notizia del sostituto di Contardo, ma va detto che domenica al sindaco sarebbe stato comunicato che il nome entro oggi uscirà comunque fuori. La rassicurazione è arrivata durante una visita a Tarquinia, ospiti di Giulivi, del senatore Fusco, accompagnato dal genero Stefano Evangelista e dall’assessore Ubertini, e dello stesso Giovanni Arena.

