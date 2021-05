Vittorio Sgarbi contro il progetto della rampa di accesso al Mitreo di Sutri. Sospesi i lavori

B. M. 23 maggio 2021 a

a

a

“Rivendico la sacralità del Mitreo e l’integrità del paesaggio”, con queste parole il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi respinge ogni ipotesi di rampa o di struttura architettonica tufacea contro la roccia nella sua nudità, previste da quello che definisce “un aberrante progetto cosiddetto di riqualificazione e valorizzazione, a cui nessuna Soprintendenza può dare parere positivo. Nessun progetto - evidenzia il sindaco - è stato portato, d’altra parte, alla mia attenzione. E nessun intervento invasivo, come quello minacciato sarà autorizzato. E in ogni caso va lodato, per la sua attenta vigilanza, il responsabile del procedimento, l’architetto Luigi De Falco, vice presidente nazionale di Italia Nostra, che ha disposto, in via precauzionale, la sospensione dei lavori in autotutela. L’accesso al monumento è regolarmente garantito, come dimostra l’esperienza, documentata nel corso della trasmissione Geo su Rai 3, della giornalista Fiamma Satta, portatrice di handicap, che è entrata nel mitreo con piena soddisfazione attraverso una semplice protesi di legno di nessun costo.

Vittorio Sgarbi e la foto di una ragazza nuda a Non è l'Arena: "Me le manda da un anno" | Video

“Nulla è più pericoloso - conclude il sindaco - di finanziamenti che stimolano gli appetiti di progettisti per interventi non necessari. Il comune di Sutri vigila sull’integrità del territorio”. Il Mitreo è un monumento unico, si tratta di una tomba etrusca, tempio pagano dedicato al dio mitra, chiesa cristiana dedicata dapprima a S. Michele Arcangelo e poi alla Madonna con il Bambino (S. Maria del Parto).

"Dominio del mondo gay", Sgarbi contro lo spot che fa vedere due donne che si baciano

Racchiude oltre 2.600 anni di storia e stratificazione culturale ancora intellegibile attraverso le forme, i dipinti e il mistero che emana. Il turista che lo visita per la prima volta rimane affascinato da una una chiesa interamente ricavata nel tufo con pareti e colonne affrescate, immagini sacre poste a salvaguardia e a difesa della cristianità. Il Mitreo è visitabile tutti i giorni, ad esclusione del lunedì, dalle 12.30 alle 15, previa prenotazione e con l’obbligo di mascherina. Prenotazioni allo 0761 659008.

"Non rompete i cogl**ni ai bambini". Sfuriata di Sgarbi contro il Ddl Zan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.