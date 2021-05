Viterbo, i cittadini si tassano per riparare la strada. A Cinelli colletta per l'asfalto

Daniela Venanzi 23 maggio 2021 a

Ormai si sono stancati anche di protestare. In tutti questi anni, tra lettere, richieste dirette e telefonate, non c’è stato verso di risolvere il problema. La strada che attraversa la frazione di Cinelli, e che per un tratto interessa anche la zona della necropoli di Norchia, è disastrata. Sei chilometri di passione, pieni di buche, rotture, intralci. Passione per i residenti, costretti a percorrere la strada ogni giorno, spesso più volte al giorno, e per i clienti di alcuni locali presenti in zona. Ma tanta pazienza e passione nel percorrerla sono richieste anche ai turisti che la “vivono” ogni sabato e domenica per recarsi ai laghetti artificiali.

Insomma, gli abitanti non possono stare in queste condizioni, e l’ultimo rimbalzo di responsabilità, con l’alzata di braccia da parte del Comune perché la strada non è di sua competenza, ha determinato la decisione di un fai da te. Alla fine i cittadini della frazione, spesso dimenticata, non sapendo più a che Santo votarsi, hanno lanciato su whatsapp una campagna di raccolta fondi.

Un messaggio vocale che, da persona a persona, ha preso corpo fino a diventare di dominio pubblico. In sostanza, l’invito è quello di una raccolta fondi, si chiede di lasciare dieci euro, cinque. Quello che si può, per comprare l’asfalto, ed è già stata individuata anche la ditta presso la quale acquistare. “Non è una protesta - dice Federica, una delle promotrici dell’iniziativa che gestisce il locale di zona, il Gatto e la Volpe - è una semplice constatazione dei fatti. Io personalmente percorro questo tratto ben otto volte al giorno ed è diventata un’odissea. Tra buche vecchie e quelle che con le insistenti piogge si riformano, il pericolo è sempre in agguato. Oltretutto, il fatto che la strada sia un rettilineo, invita anche ad una velocità piuttosto sostenuta”.

E in effetti sono diversi gli automobilisti che su strada Cinelli ci hanno lasciato gomme, o pezzi di auto e che sicuramente si sono presi anche un bello spavento. Così, mettere mano al portafoglio in modo collettivo è diventato l’unico sistema per fare fronte ai disagi quotidiani. Nel messaggio locale viene evidenziato il fatto che pagando le tasse, il diritto ad una strada senza buche sarebbe un fatto dovuto, ma siccome così non è, l’asfalto si compra per 150 euro al metro cubo in quantità sufficiente a riempire i dissesti più evidenti. La ditta non farà anche il lavoro, ad attappare le buche ci penseranno alcuni volontari del posto, uomini disposti a sporcarsi le mani pur di rendere più normale una strada che normale non è.

