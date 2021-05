Viterbo, fotovoltaico a Ferento. La protesta di Italia Nostra: "Si sta uccidendo l'ambiente"

Alessio De Parri 23 maggio 2021 a

“L’ambiente della Tuscia è in pericolo, può scomparire di fronte all’avanzata degli impianti fotovoltaici e questo non possiamo permetterlo. La gente deve sapere che in questa provincia è a rischio il futuro del territorio”. Hanno protestato, hanno alzato la voce, l’hanno fatto da un luogo simbolo come Ferento, dove si sta giocando la partita più importante, quella del possibile ok alla creazione di un mega parco fotovoltaico da 100 ettari nella vicina località di Pian di Giorgio, sul quale è atteso a giorni il pronunciamento della Conferenza dei Servizi.

Ieri pomeriggio gli attivisti di Italia Nostra Lazio, in collaborazione con il consigliere comunale Pd Luisa Ciambella e altre associazioni ambientaliste hanno dato vita al sit-in di protesta a difesa non solo di Ferento, ma anche di tutti gli altri territori del Viterbese candidati ad ospitare impianti fotovoltaici nei prossimi mesi. “In tutta la Tuscia sono stati presentati 52 progetti di fotovoltaico per un totale di 4mila ettari - spiega Adrian Moss, presidente di Italia Nostra Viterbo -. Quelli a Pian di Vico e a Montalto sono stati bloccati, ma ce ne sono una ventina che invece hanno già ricevuto l’ok nonostante il parere negativo della Sovrintendenza. Con questa manifestazione - prosegue Moss - noi non vogliamo dire di no all’energia rinnovabile, sia chiaro, ma è bene che venga sviluppata sui tetti delle abitazioni e non di certo sacrificando migliaia di ettari di superficie, agricola e non, che rappresentano il bene più prezioso di questa terra. Il fotovoltaico va attuato con criteri ben precisi, secondo un piano energetico definito a livello nazionale, regionale e locale”. I dintorni del capoluogo, in particolare, in futuro potrebbero veder sorgere anche un altro impianto, per dimensioni simile a quello di Ferento in località Cipollaretta, nelle campagne della città.

“I politici debbono assumersi le responsabilità di quello che sta accadendo - conclude Adrian Moss -. Qui c’è di mezzo la qualità della vita di persone che hanno scommesso su questi territori, sulle capacità agricole, sulle bellezze ambientali e storiche. Il loro sogno, però, adesso rischia di trasformarsi in un incubo per colpa di politiche scellerate. E’ ora di porre fine a tutto questo”.

