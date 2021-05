Civita Castellana, discarica Lucciano. il sindaco Luca Giampieri: "Nessuna accordo"

Massimiliano Conti 19 maggio 2021 a

“Nessuna discarica verrà mai autorizzata nel territorio comunale da questa giunta”. Parola del sindaco di Civita Castellana. Luca Giampieri che rassicura i cittadini civitonici e anche quelli dei vicini Comuni di Corchiano e Gallese su qualsiasi ipotesi di revoca dell'ordinanza del 2015 che bloccava il ripristino ambientale dell’ex cava di Lucciano, nella frazione di Borghetto, in un’area di 25 ettari, al crocevia fra i tre comuni del biodistretto della via Amerina.

“Premesso che il 24 maggio del 2015 ero presente in prima linea, in località Lucciano, alla marcia delle buone pratiche insieme ad alcuni membri dell’attuale maggioranza – si legge in una nota del primo cittadino di Civita Castellana -, voglio rassicurare i cittadini che finché l’Amministrazione comunale sarà guidata da questa giunta, non verrà autorizzata alcuna discarica e che non è stata firmata alcuna transazione da parte dell’ente. Sarà anzi mia cura tutelarne l’immagine e l’operato”. “Questa Amministrazione – sottolinea Giampieri -, è molto attenta alla tematica della salvaguardia ambientale, come già ampiamente dimostrato nella vicenda sulla possibile individuazione dei siti di stoccaggio di rifiuti radioattivi. A conferma di ciò, ribadiamo l’impegno alla prossima sottoscrizione di un protocollo di intesa con Wwf e Biodistretto, per la protezione del nostro territorio”.

Fin qui la nota del sindaco. Resta da capire il perché la società Prodipi, in una lettera del 20 novembre scorso, abbia sollecitato al Comune la revoca dell’ordinanza, la numero 3 del 20 agosto 2015, firmata dall'allora sindaco Angelelli, citando testualmente degli accordi assunti l’anno precedente, durante l’Amministrazione Caprioli, “con il settore avvocatura, il sindaco e l’ufficio tecnico (all’epoca guidato dall’ingegner Ottavio Raggi, ndr)” relativamente a una “proposta transattiva per il saldo integrale delle spettanze comunali che hanno determinato l’emanazione dell’ordinanza in oggetto, tuttora in essere, nonostante sia emessa ‘sine die’ e quindi già viziata nella forma”. “Il Comune di Civita Castellana – continuava la Prodipi nella missiva -, accogliendo tale proposta, trasmetteva in Pec in data 23/12/2019 una nota nella quale indicava l'esatto importo da corrispondere alla sottoscrizione dell’accordo, ovvero alla revoca dell’ordinanza e al conseguente rilascio del provvedimento di proroga”. “La società ha pagato un acconto di una somma che deve al Comune per l’attività di recupero ambientale mai svolta – taglia corto il sindaco Giampieri –. Non esiste alcun accordo transattivo della Prodipi con questa amministrazione né con quella commissariale precedente. Non ci sarà alcuna revoca dell'ordinanza, né ci saranno mai autorizzazioni per alcuna delle 20 cave che insistono sul territorio comunale”. A questo punto, a meno di non pensare che la società Prodipi abbia inventato l'esistenza di questo accordo, un chiarimento da parte dell’ex sindaco Franco Caprioli o dell’ex capo dell’ufficio tecnico Ottavio Raggi, sarebbe quantomeno opportuno.

