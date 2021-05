Viterbo, violentata per 4 anni dal compagno della madre quando era adolescente. Quarantenne alla sbarra

Valeria Terranova 19 maggio 2021 a

a

a

Dopo anni di abusi, una giovane donna decise di denunciare il patrigno dal quale ebbe un figlio. È la storia di una ventenne originaria dell’Est europeo e residente in un piccolo centro della provincia che fu obbligata dall’ex compagno della madre ad avere rapporti sessuali a seguito dei quali ebbe un bimbo, suo malgrado, frutto delle violenze subite ripetutamente nell’arco di 4 anni. Il processo a carico di un quarantenne che si è celebrato a porte chiuse è ripreso ieri, martedì 18 maggio, ed è entrato nel vivo con la costituzione di parte civile della vittima, assistita dall’avvocato Giuliano Migliorati.

Stupro nel pub di CasaPound: fissata l'udienza in Cassazione per Licci e Chiricozzi

I fatti risalgono a circa 10 anni fa, quando la giovane arrivata da piccolissima in Italia, dopo qualche anno era andata a vivere con la madre, il nuovo marito di lei e i due fratelli, figli della coppia. Le violenze erano all’ordine del giorno. L’uomo, infatti, costringeva la ragazza, appena adolescente, ad avere rapporti sessuali approfittando dei momenti in cui erano assenti la moglie e i due figli. Inoltre l’uomo la teneva d’occhio controllandole continuamente il cellulare e spesso la palpeggiava e le toccava le parti intime mentre erano insieme in macchina dicendole che se non lo avesse assecondato avrebbe riferito le sue marachelle alla madre. In seguito fu la madre a notare dei cambiamenti nel corpo della figlia e la accompagnò in ospedale per alcuni accertamenti da cui emerse che era incinta di poche settimane.

Sorelline violentate e filmate con la complicità dei genitori. L'imprenditore nega

La giovane a quel punto le raccontò di aver avuto una relazione con un coetaneo che era sparito dalla circolazione e nonostante la versione poco credibile, la mamma la sostenne e la aiutò. Tuttavia, per tutto il periodo della gravidanza il patrigno cercò in tutti i modi di circuirla e di molestarla, ma la ragazza riuscì a tenerlo lontano da lei. Fino a quando, ormai adulta, dopo qualche anno riuscì a raccontare il suo passato e gli episodi dolorosi al fidanzato. Le rivelazioni, che poi vennero riportate alla madre, aprirono il vaso di Pandora e portarono al dibattimento tuttora in corso. Il pm Chiara Capezzuto durante l’udienza di ammissione prove ha richiesto acquisizione dell’esame del dna dell’uomo, l’ascolto dei testimoni della propria lista, riservandosi di produrre ulteriore documentazione. La parte civile ha richiesto il controesame dei testimoni proposti dal pubblico ministero, l’esame dell’imputato, le dichiarazioni cristallizzate in fase di incidente probatorio, depositando dunque l’atto di costituzione di parte civile.

Ragazza in overdose, assolto l'uomo che le aveva ceduto l'eroina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.