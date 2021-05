Viterbo, vice sindaco sfiduciato. Contardo: "Vendetta politica". La Lega: "Lavorava male"

19 maggio 2021 a

Viterbo, dopo il licenziamento di Contardo, dentro la Lega volano gli stracci. “Io - dice l’ex vicesindaco - sono stato mandato via per una vendetta interna. Non ci sono altri motivi”. Tutto andrebbe ricondotto all’arrivo nella Tuscia del vice segretario nazionale del Carroccio, Andrea Crippa, che, da ex segretario della Lega Giovani, ha chiesto il supporto, per l’organizzazione della visita, del responsabile provinciale degli enti locali, nonché segretario regionale della Lega Giovani, Giovanni Congedi, e del vicesindaco di Civita Castellana, Matteo Massaini, trovando sponda proprio in Contardo, che ai giovani leghisti è molto vicino. Da qui la reazione del senatore Umberto Fusco e del nuovo coordinatore provinciale Alessandro Giulivi, i quali, sospettando la nascita di una nuova corrente, hanno ordinato la rimozione del “nemico”.

Una tesi, questa, però rigettata dai vertici del partito, che puntano invece il dito contro la presunta “insufficienza dell’operato” dell’ex vice sindaco: “Ricordiamo - si legge in una nota - che Contardo era l’assessore al verde pubblico. La mancata manutenzione di parchi, aiuole, strade, rotatorie e giardini scolastici sta creando, per il terzo anno consecutivo, molti disagi ai cittadini e non poco imbarazzo all’amministrazione, e ancor di più al partito. Dal 2018, per ragioni a noi sconosciute, e nonostante numerose sollecitazioni, non è stato predisposto l’appalto per la manutenzione del verde, e così si è proceduto con interventi frazionati e insufficienti, che hanno portato Viterbo ad essere nelle condizioni in cui si trova. Ricordiamo che Contardo era anche il titolare del bilancio, per cui avrebbe potuto prevedere le giuste somme per un’ottimale manutenzione del verde”.

Contardo, sempre secondo il suo partito, “non ha inoltre brillato neppure nella gestione delle partecipate, in particolare Francigena”. Per non parlare del “termalismo di cui, purtroppo, abbiamo potuto constatare annunci e proclami, cui non sono seguiti i fatti”. Infine, la Lega ricorda “gli imbarazzanti episodi che si sono verificati in questi tre anni per le uscite dello stesso Contardo sui giornali e sui social: è il caso delle pubbliche offese all’ex presidente del Consiglio dei ministri”. Ora, l’uscita di scena di Contardo rischia però di creare altri problemi, tanto che il nome dell’esterno chiamato a sostituirlo potrebbe non essere comunicato al sindaco Arena neanche stamattina nella nuova riunione di maggioranza convocata dopo la fumata nera di quella di lunedì. In ballo, bruciato l’ex dirigente Maurizio Guerrini, ci sarebbero due nomi, ma ancora ignoti anche al gruppo consiliare, al quale Fusco ha annunciato che saranno svelati stasera. Circostanza, questa, che rende improbabile che siano comunicati prima (cioè in mattinata) ai partner della coalizione. Sembra tra l’altro che si opterà per l’uno o l’altro nome in base agli esisti del possibile rimescolamento complessivo delle deleghe che potrebbe essere deciso proprio stamattina. Infine, resta in ballo la carica del vicesindaco, che secondo Fusco non è essenziale mantenere a tutti i costi, ma a cui, secondo indiscrezioni, ambirebbero invece sia Paola Bugiotti che Stefano Caporossi.

