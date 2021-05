Viterbo, ragazzo aggredito da tre uomini sul bus per Roma. L'autista lo salva dal pestaggio

18 maggio 2021 a

E’ stato aggredito da tre persone sull’autobus dell’Atac in servizio sulla linea Roma-Viterbo. Ad evitare il peggio per un 19 enne romano sarebbe stato il conducente del mezzo che è andato in suo aiuto chiamando i carabinieri e fermando il mezzo a Morlupo. “Il nostro autista Mauro, in servizio sabato sera sul bus navetta Roma-Viterbo, ha messo in salvo un passeggero, vittima della pesante aggressione di tre uomini”. Lo si legge in un post di Atac su Facebook in cui si legge anche che il ragazzo, “all’altezza della fermata corrispondente alla stazione Morlupo, stava per essere trascinato fuori dal bus a calci e pugni, quando il nostro conducente è intervenuto in sua difesa, mettendolo in sicurezza all’interno del mezzo e chiedendo tempestivamente l’intervento delle forze dell’ordine. L’arrivo dopo pochi minuti di una pattuglia e dell’ambulanza ha consentito il trasferimento della vittima all’ospedale Villa San Pietro. Il vertice dell’azienda ha immediatamente espresso gratitudine al nostro collega e vicinanza al ragazzo”.

Il 20enne ha riportato una prognosi di 10 giorni e ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Rignano Flaminio che stanno indagando per risalire all’identità degli autori.

“Il gesto di questo dipendente - dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in assemblea Capitolina -, completamente ignorato dal sindaco Virginia Raggi - forse sottolineare la scarsa sicurezza cittadina non è strumentale alla campagna elettorale -, merita un encomio e il nostro ringraziamento più profondo per aver difeso un ragazzo, rischiando in prima persona la sua incolumità. Roma soprattutto in certi orari, è una città pericolosa, ma persone come Mauro ci fanno sperare per il futuro”.

