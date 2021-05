Viterbo, vicesindaco sfiduciato. Ritirate ufficialmente le deleghe a Enrico Contardo

Massimiliano Conti 18 maggio 2021 a

Tutto come da copione, quantomeno quello predisposto dai leghisti. Il sindaco Arena ha revocato le deleghe al vice Enrico Contardo, che esce così dalla giunta per volontà del suo partito di riferimento. E' durato un quarto d'ora o poco più ieri mattina, in un clima che da tutti i presenti è stato definito tranquillo, il vertice di maggioranza tra il primo cittadino, i capigruppo e i responsabili politici di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Fondazione. Come prevedibile, salviniani a parte, nessuno degli alleati ha messo in discussione i propri uomini all'interno della giunta: c'è stato solo un via libera di massima a qualche aggiustamento delle deleghe, sia perché tutti sono convenuti sulla necessità di un cambio di passo dopo tre anni di amministrazione anche men che ordinaria, sia per non ridurre questa benedetta fase due alla giubilazione di Contardo.

Sulle ragioni della quale, gli esegeti del teatrino politico locale si stanno scervellando da giorni: quella tutta politica - relativa alla “terza corrente” dentro la Lega che Contardo avrebbe cercato di organizzare – non convince molto. Ma tant'è. Sul nome del successore per il momento è ancora buio. Di sicuro tra quelli proposti dai leghisti al sindaco Arena non c'è Maurizio Guerrini, già dirigente del Comune e della Provincia. Pare anche certo che il nuovo vice non sarà un salviniano: sia l'assessora all'Agricoltura Ludovica Salcini che quello all'Urbanistica Lallo Ubertini hanno declinato l'invito ad accollarsi l'ulteriore onere. I galloni, stando ai bene informati, alla fine andranno probabilmente a un Fratello d'Italia, o a una sorella. Laura Allegrini pare avere più chance, e anche più esperienza, del titolare della cultura Marco De Carolis. Una donna vicesindaca inoltre si sposa bene con lo spirito dei tempi.

Di questa ennesima mini crisi Arena avrebbe fatto volentieri a meno, ma il sindaco sa sicuramente stare a galla: “L'incontro di maggioranza – riferisce – si è svolto in un clima sereno e costruttivo. Venendo incontro alla richieste della Lega ho ritirato a Contardo le deleghe, che per ora restano a me. Gli altri partiti, ferma restando la restante composizione della giunta, mi hanno dato carta bianca su dei piccoli aggiustamenti per rendere più incisiva l'azione amministrativa, sicuramente non sostanziali. Mercoledì (domani, ndr) ci rivedremo per fare il punto”.

Entro domani si saprà quindi anche il nome del sostituto di Contardo che, secondo il primo cittadino, “paga anche il peccato originale di non essere stato eletto ma nominato come esterno”. Tra le incognite c'è anche quella che risponde al nome di Ombretta Perlorca, che oltre ad essere una consigliera comunale della Lega è anche la signora Contardo. Non pare abbia intenzione di uscire dal partito, dicono i rumors di palazzo. E magari al posto del marito ci va lei, scherza qualche esponente di maggioranza.

