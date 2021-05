Civita Castellana, discarica Lucciano. Spunta intesa tra il Comune e la società Prodipi

Massimiliano Conti 17 maggio 2021 a

Civita Castellana, si riaffaccia lo spettro della discarica di inerti in località Lucciano. La società Prodipi srl, che aveva presentato un progetto di ripristino ambientale del sito, contrastato con una grande mobilitazione dalle popolazioni di tre comuni - Civita Castellana, Corchiano e Gallese -, torna alla carica, forte di un accordo transattivo che - si scopre - era stato raggiunto nel novembre 2019 con la passata giunta Caprioli. La ditta ha pagato un acconto di 15 mila euro sul totale di 31.869 e ora sollecita la nuova amministrazione Giampieri al rispetto dei patti: ovvero la revoca dell’ordinanza numero 3 del 20 agosto 2015, quella con cui l’allora sindaco Angelelli era riuscito a stoppare il progetto, ritenuto devastante per un’area di grande pregio ambientale come quella di Lucciano, nonché pericoloso per le stesse falde acquifere, come denunciato anche in un’interrogazione alla Commissione europea presentata nel novembre 2015.

La storia

L’attività estrattiva nel sito, nella frazione di Borghetto, si interrompe nel 1992. L’area in questione è estesa su 25 ettari, ospita diverse aziende biologiche, a cominciare dalla fattoria Lucciano, e ricade all’interno del territorio della media valle del Tevere, nonché nell’area del Biodistretto della via Amerina. Risale al 2006 la richiesta per un’attività di ripristino ambientale, che, detto in termini meno edulcorati, significa discarica. Negli anni successivi inizia la mobilitazione del territorio che culmina nel maggio 2015 con la grande marcia per le buone pratiche ambientali: in campo le principali associazioni ambientaliste del territorio. La giunta comunale di Civita Castellana si oppone politicamente al progetto ma sembra avere le armi spuntate, finché il sindaco Angelelli e l’allora assessora Vincenza Basta non trovano un espediente tecnico per sventare il progetto: la Prodipi non ha eseguito la prevista opera di risanamento ambientale e quindi non può realizzare la discarica. Il ricorso al Tar della ditta viene respinto il 3 dicembre 2018: nella sentenza il tribunale amministrativo evidenzia come, fin dall’inizio del procedimento, l’attività non corrispondesse a quella descritta nel progetto di recupero ambientale che era stato approvato e “non fosse rispettosa delle prescrizioni necessarie per intraprendere l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti”. Sembra la parola fine.

Arriviamo invece alla fine del 2019, quando Comune e Prodipi si accordano per una transazione, come ricorda al sindaco (con delega all’ambiente) Luca Giampieri la stessa ditta in una lettera datata 20 novembre 2020: “La scrivente, con corrispondenza nota tra le parti, in data 18 dicembre 2019, sulla base degli accordi assunti con il settore avvocatura, il sindaco e l’ufficio tecnico (allora guidato dall’ingegner Ottavio Raggi, ndr), ha trasmesso una proposta transattiva per il saldo integrale delle spettanze comunali che hanno determinato l’emanazione dell’ordinanza in oggetto (la numero 3 del 20 agosto 2015, ndr) tuttora in essere nonostante sia emessa ‘sine die’ e quindi già viziata nella forma. Il Comune di Civita Castellana, accogliendo tale proposta, trasmetteva in Pec in data 23/12/2019 una nota nella quale indicava l’esatto importo da corrispondere alla sottoscrizione dell’accordo, ovvero alla revoca dell’ordinanza e al conseguente rilascio del provvedimento di proroga”.

La proposta della Prodipi srl per la “definizione bonaria della querelle” prevedeva, come detto, il pagamento di 31.839,53 euro “a titolo di contributi per il recupero ambientale”, con un acconto di 15 mila euro “contestualmente alla sottoscrizione di accordo transattivo” e saldo di 16.869,53 euro “entro trenta giorni dalla ripresa dell’attività”.

Il 9 dicembre scorso la Prodipi comunica per lettera al Comune “di aver provveduto al pagamento dell’importo di 15.000 euro che costituisce acconto riguardo all’importo complessivo richiesto”. A questo punto, sembra di capire, l’amministrazione comunale di Civita Castellana dovrà procedere alla revoca dell’ordinanza, così come richiesto nella nota inviata al Comune dalla srl.

Per la cronaca, fu proprio quello delle cave e delle discariche, compresa quella in questione, il nodo principale a cui lo scorso anno si impiccò la giunta Caprioli.

