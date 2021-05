Viterbo vaccino anti Covid. Entro il 2 giugno open day per i maturandi

17 maggio 2021 a

Viterbo, archiviata con successo la due giorni riservata alle vaccinazioni degli over 40, la Regione sta organizzando l’open day riservato agli over 30 (l’assessore alla Salute D’Amato assicura che sarà il prossimo fine settimana) e una due giorni, entro il 2 giugno, riservata ai maturandi: “Entro il 2 giugno faremo un open day nel Lazio per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità. Pensiamo sia importante far svolgere in tranquillità gli esami. La gran parte del personale docente e non docente avrà avuto il vaccino ed è importante che lo abbiano anche i maturandi. Stiamo studiando le modalità operative, sicuramente utilizzeremo la app dell’open day”, hanno detto D’Amato e Zingaretti commentando la riuscita dell’open day per gli over 40.

Nella Tuscia le somministrazioni sono proseguite, come da programma, fino alle 18 nei due centri allestiti a Viterbo e Civita Castellana. Anche ieri, domenica 16 maggio, si è ripetuto quanto andato in scena sabato: poche file e attese minime. E soprattutto nessuna defezione, rispetto alle duemila prenotazioni complessive arrivate al portale di Lazio Salute entro giovedì scorso. A Viterbo, nel centro vaccinale della Grotticella, e nel centro commerciale Marcantoni di Civita Castellana, le procedure non hanno avuto intoppi. Nel capoluogo sono stati inoculati in totale 1200 vaccini, circa 800 quelli somministrati nel centro vaccinale di Civita Castellana, che sabato ha ospitato, tra gli altri, anche il regista premio Oscar Paolo Sorrentino e la moglie. A livello regionale, nella giornata di sabato, sono state somministrate complessivamente quasi 57 mila dosi di vaccino. E sabato e domenica, come preannunciato dalla Regione, si replica con gli over 30.

“La campagna vaccinale corre spedita: abbiamo superato le 2.6 milioni di somministrazioni”. A dirlo è l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, che annuncia, a partire da domani, l’avvio delle prenotazioni per le classi di età 48 - 51 anni (nati nel 1970, 1971, 1972 e 1973). Per prenotare ci si potrà collegare sul portale di Lazio Salute a partire dalla mezzanotte di oggi. Se i numeri delle vaccinazioni sono in crescita, quelli dei contagi continuano a diminuire.

