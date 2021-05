Viterbo, Paolo Sorrentino si vaccina con Astrazeneca. Prima dose a Civita Castellana per il regista premio Oscar

Alessio De Parri 16 maggio 2021 a

Viterbo, buona la prima per gli Open day AstraZeneca dedicati agli over 40 nei due centri vaccinali della Grotticella, a Viterbo, e nel centro commerciale Marcantoni di Civita Castellana, dove nel pomeriggio ha ricevuto la prima dose anche il regista Paolo Sorrentino, premio Oscar con “La grande bellezza”. Ieri le vaccinazioni sono andate avanti senza sosta dalle 9 alle 23, mentre oggi per il secondo e ultimo giorno si chiuderà alle 18. Tutto è filato liscio e sia nel capoluogo che nella cittadina falisca è stata riscontrata una grande adesione all’iniziativa.

Gli appuntamenti sono stati rispettati e non si sono verificati assembramenti.

Viterbo, ad esempio, dove entro oggi saranno vaccinati 1.200 persone delle 2.000 che hanno prenotato il ticket virtuale sull’App Ufirst, non si sono mai create lunghe code. Chi è arrivato sia durante la mattina che nel pomeriggio al cancello della parrocchia di Santa Maria della Grotticella, infatti, ha mostrato il ticket virtuale e la tessera sanitaria al personale all’ingresso e, una volta dentro, ha subito ricevuto il modulo da compilare, poi consegnato al personale amministrativo. Quindi piccoli gruppi di 6-7 persone hanno aspettato il loro turno nella sala d’attesa e dopo pochi minuti sono stati vaccinati.

Atteso il quarto d’ora canonico per eventuali effetti collaterali, sono rientrati a casa. Torneranno per la seconda dose dell’AstraZeneca, nel giorno che è stato già stabilito dalla Asl. Tante persone anche a Civita Castellana, nella sala Mice allestita nel centro commerciale Marcantoni, dove entro oggi saranno vaccinate 700 persone. Anche in questo caso il piano ha funzionato, consentendo agli over 40 che si sono presentati all’appuntamento di ricevere la somministrazione senza dover osservare lunghi tempi di attesa.

Johnson&Johnson, nella Clinica Nuova Santa Teresa 720 somministrazioni

