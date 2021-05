Viterbo Covid, il bollettino del 15 maggio: 22 nuovi casi e 30 guariti

15 maggio 2021 a

a

a

Emergenza coronavirus: 22 nuovi casi e 30 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di sabato 15 maggio. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 4 a Tarquinia, 3 a Capranica, 3 a Monterosi, 3 a Soriano nel Cimino, 3 a Viterbo, 2 a Montalto di Castro, 1 a Bolsena, 1 a Canepina, 1 a Canino, 1 a San Lorenzo Nuovo. Dei casi odierni, 15 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 7 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Prenotazioni online anche per vaccinarsi dai medici di famiglia

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15148. Sono guariti 30 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 5 a Oriolo Romano, 5 a Viterbo, 3 a Ronciglione, 3 a Sutri, 2 a Marta, 2 a Monte Romano, 2 a Tuscania, 2 a Valentano, 1 a Bagnoregio, 1 a Bolsena, 1 a Caprarola, 1 a Carbognano, 1 a Lubriano, 1 a Soriano nel Cimino.

Vaccino: open day nel week end alla Grotticella e Civita Castellana. Pronte 1.500 dosi

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 37 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 5 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 29 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 671 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 13969 il numero delle persone negativizzate, 437 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 154951 tamponi, 598 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 20315. Da questa mattina, 15 maggio, i cittadini, che sono in possesso del ticket virtuale per over 40 (nati nel 1981 e anni precedenti), si stanno recando presso i centri di somministrazione della Parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo e della Sala Mice di Civita Castellana. I centri resteranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 9 alle 18. Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria, rispettando la fascia oraria scelta, per evitare assembramenti.

Johnson&Johnson, nella Clinica Nuova Santa Teresa 720 somministrazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.