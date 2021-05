Civita Castellana, 22 assunzioni in Comune entro l'anno. L'annuncio del sindaco Luca Giampieri

Beatrice Masci 15 maggio 2021 a

“Sono soddisfatto. Abbiamo approvato, con non poche difficoltà, un bilancio nel quale non sono previsti aumenti nei servizi essenziali e che, soprattutto, prevede l’assunzione di 22 persone, necessarie per far ripartire la macchina amministrativa”. Commenta così, a due giorni dal via libera al bilancio comunale, il sindaco Luca Giampieri, che non nasconde la criticità del momento: “Dobbiamo fare i conti con la mancanza di un terzo negli incassi a causa della pandemia che ha bloccato la vita economica di tutto il Paese. Nonostante ciò, siamo riusciti a non aumentare le rette e i costi dei servizi essenziali”.

Sul fronte delle assunzioni di 22 persone, Giampieri chiarisce: “Procederemo con lo scorrimento delle graduatorie e poi con i concorsi. Se non ci riusciremo entro quest’anno, come previsto, proseguiremo nel triennio”. Obiettivo puntato anche sui cantieri, che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, non si sono mai fermati: “Sul fronte delle opere pubbliche - spiega Giampieri - proseguiamo sulla strada già tracciata. Stiamo completando la facciata del palazzo comunale e l’illuminazione pubbliche. Speriamo che la vita possa riprendere con i ritmi anti Covid prima possibile, noi ci stiamo preparando, organizzando per l’estate mostre ed eventi culturali. Domani, ad esempio, è in programma il tour nelle botteghe artigiane, che ringrazio per la loro adesione e partecipazione”.

Anche questo è un modo concreto per la ripartenza che tutti auspicano. Qualche tempo fa l’amministrazione venne accusata per la chiusura delle biblioteche: “Chiuse come quelle di tutta Italia - commenta Giampieri - ma anche a causa della carenza di personale, è vero. Non è certo un problema ascrivibile a noi ma che arriva da lontano. Queste 22 nuove assunzioni potranno sanare, almeno in parte, il problema della carenza di personale”. Due giorni fa, a commentare il via libera al documento di programmazione economica, era stato l’assessore al bilancio Andrea Sebastiani: “Grazie al nostro documento di programmazione economica verrà presto varato un importante piano di assunzioni, ignorato per anni ma che darà invece nuovo slancio alla macchina amministrativa e più operatività agli uffici”. L’assessore aveva poi evidenziato la totale assenza di emendamenti da parte della minoranza: “L’opposizione non ha presentato alcun emendamento al bilancio redatto dall’amministrazione Giampieri. Credo, pertanto, che ciò significhi che, al di là delle divisioni, sia stata riconosciuta la validità di questo documento”.

