Lago di Bolsena, moneta romana e un coltello di epoca protostorica in acqua. Il ritrovamento dei sommozzatori di Civitavecchia

Bolsena, i sommozzatori della stazione navale di Civitavecchia, in collaborazione con il personale subacqueo della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, hanno ritrovato, nel lago, due reperti archeologici di notevoli pregio e importanza: si tratta di un coltello a lingua da presa e di una moneta del IV secolo dopo Cristo.

Un’immersione per il mantenimento degli standard operativi in acqua dolce, si è così trasformata in una sorprendente scoperta archeologica, grazie all’uso dei metal detector in dotazione ai finanzieri, il cui funzionamento è stato sperimentato unitamente agli archeologi nell’area sommersa nota come Gran Carro di Bolsena. La strumentazione ha permesso di individuare dapprima la piccola moneta romana, con un diametro di circa 1,5 centimetri, raffigurante l’imperatore Costantino, riferibile alla fine del IV Secolo dopo Cristo, e successivamente, in una zona coperta da fango e vegetazione lacuale, un coltello lungo circa 18 centimetri, coperto di incrostazioni, ma ben conservato, da attribuire con ogni probabilità all’epoca protostorica.

Le acque del lago celano infatti un insediamento molto antico, frequentato principalmente durante la prima età del ferro (X-IX Secolo a.C.) comprendente, oltre l’area della nota palafitta, anche un’ imponente struttura ellittica costituita da pietrame informe delle dimensioni di circa 60 per 80 metri, localmente chiamata “Aiola”. L’intervento svolto dai sommozzatori della stazione navale e dagli archeologi, ha consentito di sottrarre i reperti all’illecita predazione da parte di soggetti non autorizzati, che ricavano ingenti profitti vendendoli illegalmente a collezionisti senza scrupoli, evidenziando così la trasversalità di azione del corpo con riguardo ai settori esclusivi della polizia economico finanziaria.

