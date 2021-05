Viterbo, assunzioni al Comune di Civita Castellana. L'annuncio dell'assessore al bilancio Andrea Sebastiani

Alfredo Parroccini 14 maggio 2021 a

a

a

Nell’ultimo consiglio comunale, che si è svolto lunedì scorso, la maggioranza di centrodestra ha approvato il bilancio comunale. Il primo bilancio della giunta guidata dal sindaco Luca Giampieri. L’assessore al Bilancio Andrea Sebastiani commenta: “Dopo mesi di intenso lavoro abbiamo approvato questo atto così rilevante. Si tratta del documento programmatico tramite il quale l’Amministrazione autorizza le spese che i singoli settori del Comune di Civita Castellana potranno sostenere nel corso dell'anno. Non posso che sentirmi orgoglioso del risultato raggiunto e del lavoro svolto in questo periodo. Vorrei ringraziare innanzitutto il sindaco Luca Giampieri per la fiducia riposta e per la presenza e l’attenzione rafforzate in questo periodo. Un ringraziamento va poi ai funzionari, a tutti i consiglieri e gli assessori che mi hanno affiancato nel predisporre un documento così importante".

"Questo bilancio - continua - vede la luce in un momento molto difficile dal punto di vista economico, e non solo, pertanto, nel rispetto degli equilibri previsti dall’articolo 162 del Testo unico degli enti locali, si è dovuto tenere conto degli effetti straordinari legati alla pandemia da Covid-19. Il punto di forza di questo bilancio riguarda sostanzialmente due aspetti, oltre alle varie opere per valorizzare il territorio: in primo luogo, non ci sarà alcun aumento dei tributi comunali, e questa è stata in assoluto la priorità dell’amministrazione Giampieri nel predisporre il bilancio. In secondo luogo, grazie al nostro documento di programmazione economica verrà presto varato un importante piano di assunzioni, ignorato per anni ma che darà invece nuovo slancio alla macchina amministrativa e più operatività agli uffici".

"In ultimo una considerazione di carattere politico. L’opposizione – conclude l’assessore Sebastiani - non ha presentato alcun emendamento al bilancio redatto dall’amministrazione Giampieri. Credo, pertanto, che ciò significhi che al di là delle divisioni sia stata riconosciuta la validità di questo documento, che siamo certi ci consentirà di lavorare al meglio al servizio di Civita Castellana e dei suoi cittadini”. Le parole espresse dall’assessore Sebastiani non potranno che rendere felici i cittadini civitonici che non dovranno pagare tasse più esose, soprattutto in questo periodo incerto ed economicamente fragile dovuto alle ristrettezze della pandemia.

