Viterbo, ascensore rotto da 5 mesi Anziana costretta a chiamare i vigili del fuoco per tornare a casa. Ater nel mirino

Alessio De Parri 12 maggio 2021

Anziana soccorsa ieri mattina, martedì 11 maggio, dai vigili del fuoco, che l’hanno fatta adagiare sul telo e sono saliti su, per sei rampe di scale, per farla rientrare a casa. Il motivo? La signora, Rosina De Blasio, 79 anni, vive al settimo e ultimo piano di una palazzina Ater in via Buccheri 3/A, nel quartiere periferico di Santa Barbara, dove l’ascensore è rotto da cinque mesi. La donna, che è rimasta vedova e abita con il figlio, quest’ultimo spesso fuori casa per lavoro, ha una protesi al ginocchio, una disabilità diffusa per varie patologie e soffre anche di artrosi. E’ costretta ad uscire, come gli ha prescritto il medico, utilizzando delle scarpe ortopediche, proprio perché il movimento viene indicato in una situazione come la sua. Va da sé, però, che alla soglia degli 80 anni una semplice passeggiata, per di più con gli acciacchi, si trasformi inevitabilmente in un calvario quando, appunto, si è costretti a scendere e a salire per sette piani, visto che l’ascensore, come detto, non funziona.

“Oggi (ieri, ndr) non ce l’ho fatta più - racconta la signora -. Sono uscita di mattina per fare la spesa ma al momento di rientrare, dopo la prima rampa di scale, ero molto sofferente e ho anche rischiato di cadere, mi sono spaventata e così ho chiamato i soccorsi. Ho telefonato ai vigili del fuoco e non ho chiesto l’intervento dell’ambulanza perché, sia ben chiaro, non ho problemi di testa, sono lucida, e quindi non vorrei che, magari, venga portata in ospedale. Ho solo bisogno che qualcuno si decida a sistemare l’ascensore, non è ammissibile che una situazione simile vada avanti dal 4 dicembre scorso”.

“L’amministratore del condominio - spiega la signora Rosina - mi ha detto di aver contattato l’Ater ma l’ascensore, non so per quale ragione, dopo cinque mesi è ancora guasto. Io, però, sono arrivata al limite, sono stanca, non ce la faccio più a vivere in questo modo. Questa volta devo ringraziare i vigili del fuoco, che sono stati dei veri e propri angeli in divisa, e che mi hanno aiutata a rientrare a casa. Senza di loro non ce l’avrei fatta, ma la situazione è diventata insostenibile - conclude la signora De Blasio -, ho sopportato fin troppo, è arrivato il momento che l’Ater sistemi l’ascensore”.

