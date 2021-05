Viterbo, recupero Palazzo di Donna Olimpia. Il progetto approda in giunta

Massimiliano Conti 12 maggio 2021 a

Approderà in giunta la prossima settimana, una volta chiusa la partita del bilancio, la delibera sul recupero del Palazzo di Donna Olimpia a Porta San Pietro. L'atto è sulla scrivania dell'assessore al patrimonio Paolo Barbieri e prevede l'avvio di una manifestazione di interesse intorno al progetto di recupero dello storico immobile, che da anni si trova in condizioni di estrema fatiscenza e che rappresenta una ferita aperta per la zona medievale compresa tra Pianoscarano e le Fortezze.

Il project financing è stato presentato dalla società di costruzioni K2 e prevede un investimento tra i 10 e gli 11 milioni di euro: l'obiettivo è riqualificare l'edificio con una operazione di housing sociale. In pratica il palazzo diventerà una casa degli studenti dell'Università della Tuscia sul modello dei campus americani ma all'interno di una struttura storica che negli Usa si sognano. Già all'epoca della giunta Michelini la società aveva tentato un approccio con Palazzo dei Priori per il recupero di un immobile di grande pregio che, prima di finire all'inizio del Seicento in possesso di Donna Olimpia Maidalchini, nominata dal cognato papa Innocenzo X principessa di San Martino al Cimino, era stato nel XIII secolo sede dei monaci cistercensi. Soltanto con l'attuale amministrazione l'operazione si è però concretizzata.

La legge prevede delle procedure di evidenza pubblica, come appunto la manifestazione d'interesse, ma è praticamente scontato che sarà la stessa K2 che ha presentato il project ad aggiudicarsi il bando. D'altra parte chi avrebbe interesse a investire una somma così ingente sulla base di un progetto presentato da altri? Per l'assessore Barbieri, oltre alla ricadute occupazionali, il recupero del Palazzo di Donna Olimpia consentirà anche di riqualificare un'intera zona del centro storico, creando un polo d'attrazione universitario esteso da Santa Maria in Grandi al complesso San Carlo a Pianoscarano, recuperato anni dalla stessa Unitus. Alla ditta proponente l'assessore chiederà inoltre di riqualificare il cosiddetto percorso dell'Abate, che dal palazzo di Donna Olimpia conduce al parcheggio esterno delle Fortezze. Una parte dei 13 mila metri cubi dell'edificio resteranno infine in mano a Palazzo dei Priori che probabilmente ne ricaverà dei nuovi uffici comunali e quella casa della cultura da tempo vagheggiata. All'interno della quale potranno tornare ad avere la propria sede una buona parte delle associazioni “evacuate” negli ultimi anni proprio a causa delle condizioni pericolanti dell'immobile.

