Viterbo, rifiuti. Primo no all'ampliamento della discarica di Monterazzano. Niente innalzamento di 600 mila metri cubi

Viterbo, per sapere se verrà innalzato l'invaso della discarica di Monterazzano, dove attualmente e fino al 30 giugno vengono smaltiti anche i rifiuti di Latina e Frosinone (200 tonnellate al giorno), bisognerà aspettare fine maggio. Intanto di sicuro sappiamo che la sopraelevazione non sarà di 600 mila metri cubi come chiedeva la società Ecologia Viterbo.

Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato dal gestore del sito contro l'ordinanza della Regione Lazio che aveva autorizzato un aumento della volumetria ridotto a 275 mila metri cubi. Contro quest'ordinanza, firmata dall'ex dirigente regionale del settore rifiuti Flaminia Tosini – finita nelle settimane scorse agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e concussione insieme all'imprenditore Valter Lozza – ha presentato ricorso anche anche il Comune di Viterbo, il quale vorrebbe bloccare tout court l'ampliamento delle Fornaci per impedire che diventi prima o poi la nuova Malagrotta. I presupposti non mancano, come dimostrano le ordinanze di Zingaretti.

Sul ricorso dell'amministrazione Arena il tribunale amministrativo laziale si esprimerà il 26 maggio. Intanto Palazzo dei Priori ha affidato a un professore dell'Università di Roma l'incarico di verificare, attraverso dei carotaggi, se gli elevati valori di solfati, bicarbonati, cloruri, sodio, boro e manganese registrati in loco dipendano da fattori antropici (la presenza della discarica) o geologici. “I risultati dell'indagine verranno consegnati a breve – spiega il sindaco Giovanni Arena - e serviranno a orientare il verdetto del Tar".

Intanto, come detto, il tribunale si è già espresso sul ricorso della Ecologia Viterbo, ed è una buona notizia. La Regione aveva limitato l'innalzamento dell'invaso a 275mila metri cubi, malgrado, come si legge nella sentenza, “con precedente Via G17464 21/12/2018 avesse autorizzato per l’intera volumetria il progetto della sopraelevazione''. L'Ecologia contestava alla Regione la contraddizione tra l'asserita diminuzione del fabbisogno di smaltimento a partire dal 2021, e il fatto che Monterazzano sopperisce alle criticità di Roma, priva di una discarica ormai dalla chiusura di Malagrotta.

Insomma, la Regione dà un lato parla di diminuzione delle quantità di rifiuti da smaltire alle Fornaci, dall'altro firma ordinanze che, a ogni emergenza, inviano nello stesso sito tutta o quasi la monnezza laziale. Il Tar ha tuttavia ritenuto infondate gran parte delle contestazione di Ecologia e ha respinto quelle “tese a un inammissibile sindacato delle scelte discrezionali dell’amministrazione nella fase transitoria precedente all’emanazione del Piano Rifiuti''. La Ecologia è stata infine condannata a rifondere a Regione e Comune di Viterbo le somme di duemila e mille euro.

Intanto, sull'individuazione della “nuova Malagrotta” Zingaretti e la sindaca di Roma Virgina Raggi continuano a litigare, con il primo che intende assumere i poteri sostitutivi e la seconda che è pronta ad opporsi con le carte bollate. Il tutto mentre il governatore del Lazio scioglie gli indugi e si dice disponibile a prendere il posto della seconda in Campidoglio alle amministrative d'autunno. E chissà che il problema rifiuti non lo risolva davvero l'ex segretario dem: non da governatore ma da sindaco della capitale.

