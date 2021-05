Viterbo, protesta dei ristoranti. Paolo Bianchini: "Apro al chiuso, prendo la multa e faccio ricorso"

Massimiliano Conti 06 maggio 2021 a

Sabato il maltempo lo ha costretto a tenere chiusi i battenti, ma domani sera, se dovesse ancora piovere, Paolo Bianchini, titolare dell’Osteria del Vecchio orologio e presidente nazionale del Movimento imprese ospitalità (Mio), è pronto a infrangere la legge e ad accogliere i clienti del suo ristorante al chiuso. “Preferisco pagare un verbale da 400 euro e poi contestarlo, che rinunciare ancora una volta agli incassi”, annuncia l’imprenditore viterbese che, dati dell’Istituto superiore di sanità alla mano, parla di “scelte ideologiche” da parte del governo.

I ristoratori non ce la fanno più. "Basta, da venerdì riapriamo anche al chiuso"

Intanto, martedì sera, al grido di “basta coprifuoco”, Fratelli d’Italia e il suo Fronte della Gioventù nazionale hanno dato vita a un corteo di protesta nei quartieri medievali (e della movida) del capoluogo: “Il coprifuoco alle 22 - afferma il deputato Mauro Rotelli - è una misura liberticida, non più accettabile, ancora meno in una provincia che non ha mai avuto numeri da zona rossa”. Si tratta della stessa posizione di Bianchini che non a caso, prima di abbandonare l’attività politica per dedicarsi a tempo pieno al suo movimento, è stato capogruppo dei meloniani in consiglio comunale. “Ho deciso di riaprire solo nel weekend - spiega il ristoratore - perché durante la settimana a Viterbo non gira un’anima. Ma da venerdì non lascerò più che un eventuale acquazzone fermi un’attività che a regime dà lavoro a nove persone. Se i vigili verranno a multarmi vorrà dire che pagherò e poi contesterò il verbale. I presupposti ci sono tutti”.

Paolo Bianchini capo popolo dei ristoratori. A Viterbo gestisce l'Osteria del Vecchio Orologio



I presupposti di Bianchini si basano sui dati di Epicentro, il portale di epidemiologia dell’Iss. “Da inizio pandemia in Italia, su 121.177 vittime totali, solo 4.419, ovvero il 3,7%, avevano meno di 60 anni. Perché rimandare le riaperture e non applicare da subito il protocollo delle Regioni, se il tasso di mortalità degli under 60 è inferiore a quello della classica influenza?”, dice l’imprenditore, secondo cui “chi ha gestito finora, e male, la pandemia e le vaccinazioni compie scelte strampalate dettate unicamente da una visione ideologica”.

“Non si rendono conto - aggiunge Bianchini - che riaprire all’aperto per uno o due giorni ha dei costi. Richiamare gente che è in cassa integrazione ha un costo. Riorganizzare il lavoro ha un costo”. Ma quanti ristoratori viterbesi sono pronti a seguire Bianchini nella ribellione? “Questo non lo so”. Infine, se plaude alla bozza del decreto Sostegni bis, il ristoratore contesta “taglio al fondo perduto per il comparto dell’ospitalità a tavola. Dai 20 miliardi iniziali, su 40 totali previsti, si è scesi a 11 e rotti”.

