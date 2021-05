SuperEnalotto, la fortuna sorride al Lazio. Due 5 da 30 mila euro a Nepi e Civitavecchia

05 maggio 2021 a

Il Lazio sorride ancora grazie al SuperEnalotto: nel concorso di martedì 4 maggio, infatti, sono stati centrati due “5” da 30.055,71 euro ciascuno. La prima vincita è stata registrata nella tabaccheria di via Buonarroti 17 a Civitavecchia, in provincia di Roma, mentre l’altra vincita è stata convalidata presso il bar di via Cassia km 41 a Nepi, in provincia di Viterbo. Il Jackpot, intanto, continua a crescere toccando i 148,4 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, riferisce Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.

