Viterbo, minacce a giocatore e cori fascisti. Daspo di due anni a tifoso di Civita Castellana

04 maggio 2021 a

a

a

Gli occhi della Questura sono puntati anche sui campionati di calcio dilettantistici. Non sono passati inosservati, infatti, i recenti comportamenti di un gruppo di tifosi a Civita Castellana nell’ambito degli incontri sportivi.

Tuscia, i delitti più commessi quelli contro il patrimonio

L’ 11 aprile scorso, infatti, durante l’incontro di calcio valevole per la serie D tra la Flaminia e la Sangiovannese, tenutosi presso lo stadio comunale di Civita Castellana, un piccolo gruppo di tifosi non identificati si era posizionato nel parco pubblico adiacente al campo da calcio, dando vita a cori di stampo fascista e rendendosi responsabile di danneggiamenti alla rete di delimitazione prima di allontanarsi. Successivamente, al termine dell’incontro, un tifoso, in maniera prolungata ed insistente, ha posto in essere minacce e insulti nei confronti di giocatori e appartenenti della società di casa, nell’occasione sconfitta sul campo. In particolare, l’uomo aveva tentato di arrivare allo scontro fisico con un calciatore, che vi è visto costretto a ricorrere all’ausilio dei carabinieri per uscire in sicurezza dall’impianto. In tale frangente, i militari hanno identificato l’uomo, inducendolo a porre fine al suo comportamento.

Fumogeni allo stadio, denunciati quattro tifosi

A seguito di tali avvenimenti il Questore di Viterbo ha emesso il provvedimento di Daspo per la durata di anni due nei confronti dell’uomo. Il regolare svolgimento delle manifestazione sportive rappresenta un obiettivo primario della Polizia di Stato, nell’ottica della diffusione della cultura di partecipazione ad eventi sportivi secondo i principi cardine del “rispetto dell’avversario” e della “non violenza” .

Petardi esplosi con la Ternana: denuncia e Daspo a tifosi della Viterbese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.