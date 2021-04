Viterbo Covid, aprono due nuovi centri vaccinali a Vetralla e Montefiascone

Daniela Venanzi 30 aprile 2021 a

A partire da domani, 1 maggio, nella Tuscia apriranno due nuovi centri vaccinali, a Vetralla e a Montefiascone. Il primo nella frazione di Cura e il secondo nei locali di di via Donatori di sangue. Inizialmente sono previste 172 dosi giornaliere con tre linee vaccinali, successivamente si arriverà a regime con circa 320 dosi al giorno. Con i due nuovi centri, la Tuscia arriva a quota 13 punti dove è possibile immunizzarsi. Da ricordare che le procedure per la prenotazione sono sempre le stesse, e cioè tramite il portale di Salute Lazio.

A Vetralla fervono i lavori all’interno dei locali di proprietà di Virgilio Cancellieri, nella frazione di Cura. Saranno utilizzati circa 300 metri quadrati, presi in affitto dal Comune di Vetralla, che, in collaborazione con la Asl, sta approntando il nuovo centro vaccinale. Una mancanza, quella di una sede per le inoculazioni dei vaccini, che era stata più volte sottolineata, per un paese di quasi 15 mila abitanti. Tanti gli anziani e le famiglie che in questi mesi avevano dovuto recarsi fuori zona, tra Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente e tutti gli altri siti della provincia. Non proprio una comodità.

“Abbiamo affrontato una spesa che questa amministrazione - dichiara l’assessore Postiglioni - ha ritenuto necessaria. Dare una risposta importante era un dovere per noi. Pur se questo significa affrontare un carico pesante per il nostro Comune, ci siamo resi conto che uno spazio andava individuato e messo a disposizione dei nostri cittadini”. E così succederà, all’interno degli ambienti di via del Lavoro, poco dopo il ristorante del Sor Francesco, sarà possibile effettuare le vaccinazioni, grazie al tandem Asl Amministrazione. I lavori sono quasi terminati e la macchina organizzativa è pressoché definita. Saranno presenti postazioni pc, lettini e tutto quanto occorre per poter accogliere le migliaia di prenotazioni da qui al prossimo futuro. “Sarà il secondo centro vaccinale più grande della provincia - conclude Postiglioni - in grado di effettuare centinaia di inoculazioni giornaliere, e saremo pronti già da domani”. Soddisfazione è espressa da FdI, che da tempo sollecitava a Montefiascone un intervento in tal senso. “Un plauso alla Asl che ha saputo raccogliere il nostro input, trasmesso dai cittadini, a tutela della salute e per una accelerazione della necessaria vaccinazione massiva”, commentano gli esponenti, comunale e provinciale, Massimo Ceccarelli e Massimo Giampieri.

