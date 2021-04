Viterbo, morta a 108 anni Paola Mazzinelli. Valentano piange Zì Paolina, i funerali

Veronica Ruggiero 29 aprile 2021 a

a

a

Valentano in lutto per Paola Mazzinelli che si è spenta all’età di 108 anni ieri mattina, mercoledì 28 aprile, nella sua abitazione. Una lunga vita passata nel piccolo paese di provincia dove era nata, Valentano, e dove per tutti era ormai zi’ Paolina.

Maestra positiva e alunni in classe. Nessuno ha avvisato le famiglie

Nonostante l’età avanzata la nonnina da qualche anno viveva con uno dei suoi fratelli, rimasto vedevo, e fino ad un paio di anni fa era attiva e autosufficiente. La sua esistenza era stata segnata da prove dolorose e difficili, infatti dopo essersi sposata aveva avuto un figlio, morto poi in età adolescenziale, durante la colonia estiva, per annegamento in mare. Nonostante la grave perdita, Paola, non aveva mai nascosto la sua vicinanza al mondo della religione cattolica, accompagnata anche da una spiccata passione per la lettura.

Lago di Bolsena inquinato. La Procura indaga sugli sversamenti dal 2014 in poi

La donna, depositaria di una conoscenza storica e tradizionale notevole, spesso era impegnata a dispensare lezioni di catechismo ai bambini che si avvicinavano al sacramento della prima comunione. Vantava una profonda conoscenza delle sacre scritture e dei testi ecclesiastici, che si faceva procurare mossa dalla sua curiosità e dal suo interesse per la religione. Amava scrivere poesie, tra le più apprezzate quella che scrisse proprio in occasione della morte del figlioletto.

Persona riservata, acculturata, attenta ai bisogni del prossimo e molto alla mano, aveva sviluppato una consolidata fede, anche grazie alla vicinanza di uno dei suoi fratelli che si era fatto prete in giovane età. “Siamo dispiaciuti per la scomparsa della nostra cittadina ultracentenaria – ha detto il sindaco Stefano Bigiotti –. Tutta l’Amministrazione è vicina ai familiari in questo doloroso momento”. Oggi, giovedì 29 aprile, alle 16.30 ci saranno i funerali nella chiesa parrocchiale di San Giovanni apostolo ed evangelista. Tutta la comunità in queste ore si sta stringendo intorno al fratello e ai nipoti per la grave perdita e sta inviando messaggi di cordoglio e partecipazione al lutto.

Coronavirus, in quarantena il sindaco Stefano Bigiotti. Caso collegato al focolaio dei vigili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.