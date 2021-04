Viterbo, salta per il secondo anno di fila la festa dei Pugnaloni di Acquapendente

27 aprile 2021 a

La notizia che gli aquesiani non avrebbero voluto sentire anche quest’anno, invece è arrivata: non verrà effettuata neanche l’edizione 2021 della festa dei Pugnaloni. Ci sarà solo un grande pannello in cui si inseriranno quindici tasselli mosaici floreali realizzati dai Gruppi. Il prolungarsi delle misure di contenimento del Covid impedirà ogni forma di aggregazione: sia di carattere laico (ritrovo dei gruppi nei laboratori per costruire i mosaici floreali chiamati Pugnaloni, fiera di mezzo maggio, rinfresco tradizionale del Signore, esposizione dei Pugnaloni, sfilata gruppo storico, giochi dei sbandieratori, premiazione del più bel Pugnalone), che religioso (processioni con la statua della Madonna del fiore).

La storia dei Pugnaloni affonda le sue radici nel lontano 1166, quando Acquapendente era sottoposta al dominio del governatore nominato da Federico Barbarossa che si impegnava, come narra lo storico Pietro Paolo Biondi “a tiranneggiare non solo quel Popolo della Terra ma anco li passeggieri, che andavano e tornavano da Roma”. Ecco quindi che due agricoltori all’opera in una vigna fuori da Porta Santa Vittoria discorrendo sul come organizzare una sorta di ribellione concordarono che la stessa sarebbe riuscita quanto la possibilità di fiorire del ciliegio davanti a loro, secco oramai da molti anni. L’immediato avverarsi dell’evento fece gridare i due al miracolo e la popolazione locale si recò in pellegrinaggio per genuflettersi davanti alla pianta. La stessa notte all’eremita (poi beato) Alberto da Bretagna sarebbe apparsa in sogno la Vergine che lo avrebbe invitato a recarsi da papa Alessandro III per narrare il miracoloso fatto. Il vescovo senese scrisse ai comandanti militari della sua città natia, alla Famiglia Tolomei, ai comandanti militari delle truppe di Luca e Pisa, impegnate nella battaglia di Radicofani conto i fiorentini fedeli al Barbarossa, affinché organizzassero una spedizione per riportare Acquapendente sotto il dominio della Chiesa.

Così appoggiati, i contadini aquesiani imprigionarono il governatore. Promettendo solennemente che mai più nessun barone, signore o governatore li avrebbe tiranneggiati, fecero una solenne festa per celebrare l’evento. Dagli attrezzi agricoli detti pungoli (per punzecchiare i buoi e farli procedere speditamente nel lavoro) portati in processione adornati di fiori, nacquero i Pugnaloni.

