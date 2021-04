Viterbo, privati dentro Talete. I sindaci dicono sì ma solo come ultima spiaggia

Massimiliano Conti 27 aprile 2021 a

a

a

Viterbo, via libera, con alcuni se e alcuni ma introdotti all’ultimo momento, all’ingresso in Talete di un partner privato fino a un massimo del 40% delle azioni. L’assemblea dei soci dell'azienda idrica si è espressa ieri mattina, lunedì 26 aprile, con un sì condizionato a quello che i comitati per l’acqua pubblica, che ieri hanno manifestato sotto Palazzo Gentili dove erano riuniti i sindaci, ritengono un epilogo già scritto: la privatizzazione. L’ordine del giorno presentato dall’amministratore unico Salvatore Genova è stato leggermente modificato dal comitato per il controllo analogo, un po’ per indorare la pillola ai cittadini, un po’ per mettere i soci più recalcitranti con le spalle al muro. Il documento prevede infatti l’apertura a un privato, dando mandato al nuovo manager di esplorare il mercato in questo senso, ma solo come terza ipotesi. Il problema è che le prime due, di ipotesi, per stessa ammissione di molti sindaci - che ieri però sono tornati al solito gioco delle tante parti in commedia - sono pressoché impercorribili. La prima è quella della ricapitalizzazione, con i comuni che dovrebbero dissanguarsi per rimettere in piedi il carrozzone idrico e poi far pagare il conto come sempre a Pantalone; la seconda prevede che qualche anima pia - la Regione, le banche, l’Arera o forse lo Spirito Santo – finanzi un’azienda giudicata “decotta” non dai fondamentalisti dell’acqua pubblica ma dalla Corte dei conti. La terza è appunto l’ingresso di un socio privato, che secondo l’opinione comune non potrebbe che essere Acea. L’ordine del giorno è stato votato da 21 sindaci e dal presidente della Provincia Pietro Nocchi, in rappresentanza del 65% delle quote. Contrari i primi cittadini di Civita Castellana (Luca Giampieri), Bomarzo (Marco Perniconi) e Soriano (Fabio Menicacci). Diverse le assenze più o meno strategiche (anche tra le file dem): mancavano tra gli altri i sindaci di Bassano Romano, Emanuele Maggi, e Ronciglione, Mario Mengoni, comuni dove è forte il partito dell’acqua pubblica.

Viterbo, la guerra dell'acqua. Presidio contro l'ingresso dei privati in Talete

Ma, a scanso di equivoci e di interpretazioni, vediamo cosa c’è scritto nel documento approvato dall’assemblea: “Possibilità di ricapitalizzazione da parte dei soci, verifica dei finanziamenti da parte della regione Lazio, ministeri, Arera, istituti di credito, ricerca del partner privato e provvedimenti conseguenti finalizzati a superare lo stato di crisi anche in riferimento all’art. 14 del testo unico delle società partecipate. Superamento dello in house providing (società totalmente pubblica) e scelta sul mercato di un player industriale con cessione del 40% delle quote. Individuazione del responsabile unico del procedimento per la sollecitazione di mercato e di advisor business e legale. Mandato all’amministratore unico per attivare il contest di mercato”.

Acqua della Tuscia, in arrivo i nuovi dearsenificatori. Forza Italia: "E' assurdo"

Il sindaco Arena, principale azionista di Talete, conferma che per lui l’ingresso di un partner privato, con la golden share che resterebbe comunque in mano pubblica, è una soluzione tutt'altro che remota: “La modifica dell’ordine del giorno serve anche a far assumere a tutti i soci le loro responsabilità”. Come dire, o la minestra Acea o la finestra.

Privati in Talete, oggi il voto dei sindaci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.