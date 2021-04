Civita Castellana, ceramiche. Crollano le esportazioni: nell'anno del Covid -7,3%

Massimiliano Conti 26 aprile 2021 a

Nell’anno orribile 2020 le esportazioni nel settore della ceramica di Civita Castellana sono crollate del 7,3%. E’ quanto emerge dal Monitor dei Poli tecnologici del Lazio, realizzato dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. I poli hi-tech laziali escono dall’anno della pandemia con le ossa rotte: la contrazione tendenziale dell’export è stata del 14,7%, il doppio di quella del distretto industriale civitonico che, nel disastro generale, è riuscito quantomeno a ridurre i danni.

Il risultato laziale è peggiore rispetto anche alla media dei cluster tecnologici nazionali, che nel 2020 hanno registrato una battuta d’arresto del 4,7%, e del complesso delle esportazioni manifatturiere della regione (-8,8%). Va detto anche, come viene evidenziato nel Monitor, che il 2019 era stato un anno particolarmente brillante e quindi il confronto è impietoso.

Il polo farmaceutico laziale ha chiuso il 2020 con un calo del 14,2%, “in fisiologica decelerazione rispetto al +40,4% del 2019”. Il polo Ict romano ha chiuso invece con un calo delle esportazioni del 6,3%, mentre quello aerospaziale ha evidenziato un ridimensionamento degli scambi (-22,9%), in particolare verso la Turchia.

Per il distretto della ceramica di Civita Castellana il calo è stato, come detto, del 7,3%, ma fa ben sperare l’inversione di tendenza registrata nell’ultimo trimestre dell’anno, chiuso con un +2,8% tendenziale. Il buon risultato del periodo autunnale segue la crescita del 4,9% tendenziale del terzo trimestre, ma i progressi della seconda metà dell’anno non sono sufficienti a recuperare il calo dei primi tre mesi del 2020 (-3,7%), e soprattutto la catastrofica performance del secondo (-30,1%). “La dinamica è comunque migliore – si legge nell’indagine - se paragonata al complesso dei distretti manifatturieri italiani, che chiudono in regresso del 12,7%”.

Entrando più nel dettaglio, a pesare sul polo ceramico viterbese è stata soprattutto la contrazione del mercato americano, che ha fatto registrare un arretramento consistente (-46%), mentre crescono a due cifre i flussi verso Austria (+17,4%), Paesi Bassi (+13,5%) e Svizzera (+16,6%). “Le aziende del distretto – evidenzia il Monitor di Intesa San Paolo - stanno mostrando sempre più attenzione verso il tema della sostenibilità attraverso la riduzione dei volumi di rifiuti generati dalle industrie, l’utilizzo di materie prime ecosostenibili, il recupero dei rifiuti ceramici e il risparmio energetico, nell’ottica della creazione di un’economia circolare”.

Pieluigi Monceri, responsabile della Direzione regionale Lazio e Abruzzo di Intesa San Paolo rimarca come nel 2020 l’istituto bancario abbia concretamente sostenuto il tessuto produttivo laziale. “Anche quest’anno - dice -, garantiremo il nostro impegno allungando i tempi di rientro del debito e consentendo alle aziende di pianificare gli investimenti che siamo pronti a sostenere con 2 miliardi di nuovo credito. Dall’inizio della pandemia abbiamo supportato le aziende laziali con erogazioni a medio-lungo termine, compresi gli interventi per il Covid-19, per oltre 2 miliardi di euro. Abbiamo inoltre concesso oltre 17 mila moratorie per un debito residuo di circa 3,4 miliardi e favorito oltre 17 accordi regionali di filiera”.

