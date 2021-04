Viterbo, set nel centro storico per le riprese del film "Francesco Stories" di Mati Kochavi

24 aprile 2021 a

E’ in fase di allestimento nel centro storico il set per le riprese del film Francesco stories, prodotto dalla Cattleya, ideato da Mati Kochavi e ambientato nel XIV secolo. “Viterbo questa volta ha catturato l’attenzione di una importante azienda di produzione di contenuti audiovisivi italiana come la Cattleya, con al suo attivo oltre 90 film per il cinema e più di 40 serie televisive”, afferma l’assessore alla film commission Alessia Mancini.

A fare da set naturale saranno alcuni angoli del quartiere San Pellegrino, piazza San Lorenzo e il palazzo papale. “In questo periodo, in particolare - spiega l’assessore Mancini - la promozione del nostro territorio, di Viterbo e della Tuscia, è più importante di sempre. E queste riprese, che daranno forma al prodotto finale, ovvero il film, contribuiscono fortemente a quella promozione di cui la nostra città, insieme a tante altre, ha davvero bisogno”.

Per consentire il regolare svolgimento delle riprese, in programma da lunedì a giovedì, sono state decise alcune modifiche al traffico. Per cui: dalle ore 7 alle ore 23,59, in deroga alla vigente disciplina, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e interdetta la circolazione veicolare in piazza del Gesù, piazza della Morte, piazza San Lorenzo, piazza San Carluccio, in via e piazza San Pellegrino, via dell’Incontro, piazza e via Scacciaricci e via San Gemini. Inoltre, mercoledì e giovedì, nell’area di parcheggio di Valle Faul, nel tratto segnalato, sarà vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli. Nei giorni 28, 29 e 30 aprile, in via San Clemente sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione a tutte le categorie di veicoli. Tutti i provvedimenti saranno comunque indicati attraverso una idonea segnaletica collocata sui luoghi interessati dalla lavorazione del film.

