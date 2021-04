Viterbo guerra acqua presidio contro ingresso privati talete

Viterbo

B. M. 24 aprile 2021 a

a

a

Lunedì si riunirà l’assemblea dei soci della Talete. All’ordine del giorno la proposta di aprire ai privati. Immediata la reazione del comitato “Non ce la beviamo” che annuncia un presidio sotto al Palazzo della Provincia. L’appuntamento è per le 11, orario di inizio dell’assemblea dei soci.

Talete, in vendita il 40% delle quote. Si vota l'ingresso dei privati

“Riteniamo grave e inaccettabile - afferma il comitato - sottrarsi al confronto con i cittadini quando si gestisce un bene pubblico come l’acqua ma questo è ciò che succede nel Viterbese. Silenzio da parte del presidente dell’Ato Pietro Nocchi e del neo presidente della Talete, che, a fronte di ufficiali richieste di incontro non hanno ad oggi fornito risposta. Un silenzio ancora più colpevole quando è in ballo il tentativo di privatizzare un bene essenziale alla vita di ogni essere umano. Nella schiera dei silenti ci sono molti sindaci che nell’assemblea dei soci di Talete votano in modo contrario rispetto a quanto deciso nei consigli comunali come è avvenuto durante la riunione del dicembre 2019, in cui, coloro che si erano impegnati tramite delibera comunale a non approvare ulteriori aumenti delle tariffe, in camera caritatis hanno invece votato per gli aumenti”.

Inquinamento Lago di Bolsena. I sindaci indagati rigettano le accuse dei pm



Il sindaco di Viterbo, sostiene il comitato, “è uno di questi e oggi si dichiara a favore della privatizzazione dimenticandosi che recentemente, in consiglio comunale, è stata approvata proprio quella delibera che vieta l’ingresso dei privati e che lui stesso l’ha votata. Insieme al Comune di Viterbo molti altri Comuni, compresi i maggiori della provincia, hanno deliberato approvando questo atto di giunta che vieta la privatizzazione dell’acqua e gli aumenti ma molti sono i sindaci che stanno facendo il doppio gioco. Ancora più grave oggi sarebbe modificare lo statuto di gestione di un servizio pubblico in una assemblea dei soci di una spa di diritto privato, senza passare per il consiglio comunale. Vedremo se lunedì verrà commesso anche questo vulnus alla democrazia. Noi siamo al fianco di quegli amministratori che portano avanti il proprio mandato coerentemente, rispettando la volontà espressa dalle comunità che rappresentano e lotteremo con tutti i mezzi contro il tradimento della volontà popolare espressa nel Referendum del 2011 e allo stesso tempo contro la violazione delle disposizioni approvate nei consigli comunali. Il subentro del privato - conclude il comitato - che rischia di far vedere Acea protagonista anche nel territorio viterbese, opera attraverso la richiesta di prestiti a tasso di mercato che dovranno sobbarcarsi i cittadini con bollette ancora più esose. Invitiamo pertanto tutti i cittadini al presidio di lunedì alle ore 11 sotto il Palazzo della Provincia”.

Rischio svendita per la Talete. Arena dice si al socio privato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.