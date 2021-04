Viterbo, Talete vende il 40% delle quote. Si vota l'ingresso dei privati

Massimiliano Conti 22 aprile 2021 a

A sentire i sindaci - da quello di Viterbo Giovanni Arena a quello di Civita Castellana Luca Giampieri - l’apertura di Talete ai privati, prospettata dal nuovo amministratore unico Salvatore Genova durante l’assemblea dei soci di venerdì 9 aprile, era solo una mera ipotesi. A leggere l’ordine del giorno della prossima seduta, in programma lunedì, l’ingresso di un partner nell’azienda idrica è invece ben più che una proposta. Tanto che i sindaci saranno già chiamati a votare i “superamento dell’In House Providing (società totalmente pubblica)” e la “scelta sul mercato di un player industriale con cessione del 40% delle quote”. Genova, insomma, non pare aver perso tempo, mentre i soci di Talete per l’ennesima volta, come nel caso delle imbarazzanti pantomime sugli aumenti delle tariffe, continuano ad indorare le pillole – ma a questo punto forse sarebbe meglio chiamarle supposte – ai cittadini, salvo poi venire puntualmente sconfessati da fatti e documenti. Il superamento della società interamente pubblica è il secondo punto in scaletta, dopo le comunicazioni dell'amministratore, nell'assemblea di lunedì e prevede addirittura “l’individuazione del responsabile unico del procedimento per la sollecitazione del mercato e di un advisor business e legale”, nonché l’affidamento allo stesso Genova del mandato ad “attivare il contest di mercato”. Ovvero la gara. Come ipotesi sembra dunque molto, molto concreta. Tanto che nella polveriera Pd, partito a cui viene intestata principalmente la nomina del nuovo amministratore, la lettura dell'ordine del giorno ha avuto l’effetto del classico cerino acceso.

A Civita Castellana l’opposizione al completo - Pd, Rifondazione e M5S - accusa il sindaco Giampieri di aver omesso, durante il consiglio comunale del 15 aprile scorso, la presenza dell’esplosivo punto all’ordine del giorno dell’assemblea. L’avviso di convocazione inviato da Talete ai soci è del 13, quindi Giampieri non poteva non sapere.

“Parliamo di fatto di una privatizzazione della gestione dell’acqua pubblica – attaccano i consiglieri Simone Brunelli, Nicoletta Tomei, Domenico Cancilla e Valerio Biondi - di cui il sindaco ha preferito tacere, fregandosene della volontà popolare espressa con il referendum del 2011, il voto unanime del consiglio regionale per l’approvazione della legge 5/2014 e di una mozione del consiglio comunale di Civita Castellana presentata da Pd, M5S e Rifondazione per impedire la privatizzazione della società pubblica. Ci saremmo aspettati che fosse l’amministrazione a dare queste importanti comunicazioni chiedendo a tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, di batterci insieme per la tutela di un bene primario come l’acqua e scongiurarne la privatizzazione. Invece è stato preferito lasciare l’intero consiglio comunale all’oscuro, compresi i consiglieri di maggioranza da quel che ci dicono, per poter aver mano libera in assemblea dei soci di Talete. Ma le bugie hanno le gambe corte e fanno emergere con chiarezza quanto per l’amministrazione Giampieri la trasparenza e la verità siano sacrificabili a vantaggio dei giochi di palazzo, intollerabili quando si parla della difesa di un bene prezioso come l’acqua e della volontà popolare”. Chissà se anche al sindaco di Viterbo Giovanni Arena, che di Talete è il maggiore azionista, fischiano le orecchie, e chissà se anche il consiglio comunale di Viterbo, come quello civitonico, è stato tenuto all’oscuro di quello che non solo sta bollendo nella pentola della spa ma potrebbe arrivare presto a cottura.

