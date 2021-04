Viterbo, rifiuti da Latina e Frosinone. La Lega: "Presi in giro da Zingaretti, chiediamo il commissariamento"

21 aprile 2021 a

Rifiuti di Frosinone e Latina a Monterazzano fino al 30 giugno. E' quanto stabilisce la nuova ordinanza sull'emergenza rifiuti firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti nella serata di martedì 20 aprile. Il fatto è che la mattina durante il consiglio straordinario erano state date rassicurazioni che i rifiuti da Roma sarebbero arrivati fino al 26 aprile. Poi basta. In serata la nuova ordinanza che dirotta 200 tonnellate di rifiuti al giorno del basso Lazio a Monterazzano fino al 30 giugno (clicca qui per scaricare l'ordinanza). La Lega insorge e chiede il commissariamento. "Viterbo presa in giro dalla Regione come l’ultima delle province. Questa mattina saremo in piazza a chiedere il commissariamento", si legge in una nota. "Tutto ciò nel giorno in cui la stessa Regione diserta il consiglio comunale straordinario richiesto dalla Lega per fare luce sull’emergenza rifiuti e sul destino di Viterbo che oramai da settimane, in virtù delle ordinanze di Zingaretti, deve farsi carico dei rifiuti di altri territori del Lazio.", commentano i leghisti.

"Questa - aggiungono - è la cruda realtà dei fatti: una vera e propria presa in giro. Sufficiente, da sola, a commentare l’operato della Regione Lazio, incapace non solo di trovare una soluzione all’emergenza dei rifiuti, ma anche di porsi all’interno di un percorso partecipato e trasparente con i territori interessati, snobbando quel consiglio comunale straordinario con cui Viterbo ha cercato di aprire un dialogo, ma al quale i vertici regionali non si sono visti, salvo mandare l’ennesimo pacco regalo a fine giornata: duecento tonnellate di spazzatura al giorno".

E' stato organizzato per stamattina, 21 aprile, alle ore 11.30 un sit in di protesta presso la discarica di Monterazzano e a seguire alle 12.30 presso la Prefettura di Viterbo per manifestare il nostro dissenso e per richiedere il commissariamento di Zingaretti per la gestione rifiuti.

