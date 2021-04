Viterbo, arrestato l'ex bidello di Sutri che violentava adolescenti. I retroscena della cattura | Video

21 aprile 2021 a

E’ stato arrestato a Santo Domingo Luciano Scibilia, l’ex bidello di Sutri arrestato dalla polizia di Viterbo nel 2008 a Monterosi per violenza sessuale su sette adolescenti, una appena 13enne all’epoca dei fatti, avvenuti tra il 2002 e il 2007; l’uomo adescava le sue vittime spacciandosi per pranoterapeuta; due di loro erano le figlie della compagna. Il 74enne era stato condannato a sette anni e mezzo, ma si era reso irreperibile, entrando nella lista dei 19 autori di reati sessuali più ricercati del mondo. Avendo già scontato parte della sua pena in carcere dopo l’arresto di 13 anni fa, dovrebbe scontare ancora 5 anni e 2 mesi. Luciano Scibilia a Santo Domingo si era rifatto una vita con una donna del, posto, madre di quattro figli.





L’Europol lo ha catturato seguendo il percorso del pagamento di una pensione che l’uomo si faceva ritirare in Italia da una donna di Roma. Estradato in Italia, è stato arrestato lunedì al suo sbarco all’aeroporto milanese di Malpensa. L’Interpol domenicana e l’esperto italiano della sicurezza nei giorni scorsi si sono presentati nella sua villa sul mare per arrestarlo, e hanno anche dovuto fronteggiare il vicinato, sceso in strada per difendere l’uomo.

Il pedofilo Luciano Scibilia arrestato a Santo Domingo grazie a Facebook

Lo storico difensore di Scibilia, l’avvocato Giosuè Bruno Naso, ha commentato “abbiamo saputo della cattura, e anche dell’inserimento nella lista, dalla stampa. Non ho ancora sentito il mio assistito, vedremo di capire meglio quale sarà il prosieguo nei prossimi giorni”. Titolare dell’inchiesta della procura della repubblica di Viterbo il pm Fabrizio Tucci, attualmente alla Dda di Roma. Il 2 maggio 2012 Scibilia venne condannato in primo grado a sette anni e mezzo di reclusione e una provvisionale di 190mila euro da ripartire tra le vittime – per violenza sessuale, violenza privata e maltrattamenti in famiglia – con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato, nel corso di un’udienza celebrata a porte chiuse davanti al gup Salvatore Fanti del tribunale di Viterbo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe spacciato per pranoterapeuta e in questo modo avrebbe adescato le vittime, con la scusa di suoi presunti poteri magici, che gli avrebbero permesso di fare diventare le ragazzine più alte, magre e belle. Sarebbe bastato, diceva, sottoporsi ai suoi massaggi. Ma era soltanto un pretesto. Gli abusi sarebbero avvenuti nello studio del sedicente pranoterapeuta, sul lettino in cui faceva sdraiare le sue giovani vittime.

L'orco di Monterosi catturato a Santo Domingo. Il bidello di Sutri condannato per abusi su sette minori | Video

