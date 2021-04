Viterbo, rifiuti da Frosinone e Latina: 200 tonnellate al giorno fino al 30 giugno | L'ordinanza della Regione

20 aprile 2021 a

I rifiuti di Roma non arriveranno più a Viterbo e saranno dirottati in Toscana. Ma fino al 30 giugno arriveranno a Monterazzano 200 tonnellate di immondizia da Latina e Frosinone. E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti nella serata di martedì 20 aprile che entrerà in vigore dal 21 aprile (Clicca qui per scaricare l'ordinanza).

l presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza recante nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. E'stato ufficializzato l'accordo con la Toscana per dirottare per sette mesi un quantitativo massimo di 13.500 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati di Roma Capitale. Altri rifiuti della città eterna verranno inviati in Provincia di Cesena-Forlì. Per Viterbo tuttavia è previsto l'arrivo presso l'impianto di Ecologia Viterbo di 100 tonnellate al giorno dall'impianto di Castelforte (Latina) e altrettante da Colfelice (Frosinone). Il tutto fino al 30 giugno. Dunque Zingaretti ordina al gestore della discarica Ecologia Viterbo srl e MAD srl (Civitavecchia Fosso Crepacuore dove arriveranno altre 40 tonnellate al giorno) di garantire la massima operatività, con turni ulteriori di lavoro anche nei festivi e prefestivi, per soddisfare le richieste di smaltimento.

Nel Consigio comunale straordinario che si è svolto in videoconferenza la mattina del 20 aprile sk era parato di una proroga fino al 26 aprile dell'arrivo dei rifiuti da Roma. L'ordinanza della serata ha in qualche modo cambiato le carte. Un provvedimento, quello del presidente Zingaretti che è destinato a generare ulteriori polemiche. Già in mattinata era stata aspramente criticata da più parti l'assenza dei rappresentati della Regione e Roma Capitale al Consiglio comunale straordinario. La scelta di dirottare i rifiuti del sud del Lazio a Viterbo, che "accoglie" da anni anche quelli di Rieti, è destinata a infiammare ulteriormente il dibattito sui rifiuti.

