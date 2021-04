Viterbo, processo al maggiore dei carabinieri Massimo Cuneo. Sfilano i testimoni

Valeria Terranova 20 aprile 2021 a

Sfilata di testimoni nel corso di un’udienza collegiale straordinaria che si è celebrata ieri per il processo a carico del maggiore Massimo Cuneo, ex comandante dei carabinieri di Tuscania, il quale deve rispondere di abuso d’ufficio, peculato d’uso e di rivelazione di segreto d’ufficio e, inoltre, di truffa e falso in concorso con un’imprenditrice, per alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti nella caserma a Tuscania, di proprietà del Comune.

Per il capitano Massimo Cuneo in arrivo nuove contestazioni

I fatti che vengono contestati all’ex militare risalgono agli anni 2013 e 2014. In mattinata, davanti al collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei, sono stati sentiti numerosi testimoni, tra cui alcuni ufficiali che all’epoca erano in servizio presso la sede dell’Arma e diversi funzionari amministrativi del Comune di Tuscania. I militari e i dirigenti che sono stati interrogati dalle parti hanno riferito riguardo ai lavori di ristrutturazione di due ambienti all’interno della caserma, uno dei quali adibito a veranda, e che secondo le accuse venne commissionato proprio dall’imputato. Massimo Cuneo, che finì agli arresti domiciliari l’11 febbraio del 2015, all’epoca in cui emersero le presunte violazioni, si era trasferito e aveva lasciato il Viterbese nell’estate del 2014, per ricoprire un nuovo incarico presso il ministero delle politiche agricole, e venne coinvolto nelle indagini dopo l’acquisizione da parte della Procura di Viterbo di alcune intercettazioni che lo avrebbero visto rivelare ad alcuni titolari di aziende con cui era in contatto l’arrivo imminente di controlli e perquisizioni.

Caso Cuneo: spunta anche l'abuso d'ufficio

Tuttavia le indagini andarono avanti e accertamenti successivi, effettuati anche dalla Procura militare, conseguenti a quelli dell’inchiesta principale coordinata dalla Procura di Viterbo, portarono a un altro procedimento nei confronti dell’ex comandante, a cui vengono contestati altri 6 episodi che vanno, dunque, a sommarsi a quelli precedentemente verificati dagli investigatori. L’udienza di ammissione prove relativa alla seconda vicenda processuale risale a tre mesi fa e in quell’occasione, la difesa ha stilato e presentato al collegio presieduto dal giudice Gaetano Mautone un lungo elenco di testimoni pronti a dimostrare l’estraneità del proprio assistito. Stando invece alla tesi accusatoria sostenuta dal pm Paola Conti, titolare di entrambi i fascicoli, Cuneo avrebbe usato in maniera impropria e per fini personali la macchina di servizio e avrebbe coinvolto il personale interno nell’esecuzione dei lavori di risistemazione e manutenzione della caserma.

Le intercettazioni che hanno incastrato il comandante Cuneo

