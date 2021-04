Viterbo, omicidio Maria Sestina Arcuri. La perizia sul supertestimone: "Non è attendibile". Vacilla la tesi dell'accusa

Valeria Terranova 19 aprile 2021 a

a

a

Il processo per la morte di Maria Sestina Arcuri è arrivato al giro di boa. Si tornerà in aula il 14 giugno per i due giorni destinati alla discussione. Le ultime due udienze sono state dedicate all’ascolto dei consulenti della difesa di Andrea Landolfi (in carcere da più di due anni con l’accusa di omicidio volontario) e della perita nominata dal Tribunale a cui è stato affidato il compito di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese a febbraio del 2019 dal super testimone della Procura, dichiarazioni che diedero avvio alle indagini. Il super testimone, un 30enne affetto da deficit cognitivo, fu l’ultimo a incrociare la coppia in un pub a Ronciglione poche ore prima della tragedia. A lui Sestina avrebbe confidato l’intenzione di lasciare il fidanzato. Stando alle conclusioni della perita, la psichiatra Cristiana Morera, il ragazzo non è idoneo a testimoniare e dunque non verrà sentito in aula.

Andrea Landolfi ai giudici: "Non ho ucciso Sestina". La criminologa Bruzzone: "Racconto del figlio non credibile"



Pertanto salta un tassello fondamentale dell’impianto accusatorio finora blindato dalle tesi dei consulenti della pubblica accusa: “Ha una disabilità intellettiva moderata associata a un disturbo d’ansia rilevante, persistente e trasversale - ha affermato la dottoressa Morera -. Tale condizione è stata esplorata al fine di giungere a una diagnosi precisa. Si tratta di un ragazzo fragile e vulnerabile a suggestioni. Non è idoneo a testimoniare in dibattimento”. Sulla stessa scia il parere della consulente della difesa dell’imputato, Cecilia Forenza, incaricata di analizzare gli atti di indagine e le relazioni redatte dalla dottoressa Miria Brinchi, consulente del pm Franco Pacifici.

Omicidio Sestina, la criminologa Bruzzone: "Il figlio di Landolfi condizionato dalla madre"

“La valutazione clinico-forense del soggetto avrebbe dovuto aver luogo prima dell’ascolto del contenuto della testimonianza con una serie di colloqui preliminari e con la somministrazione di test psicodiagnostici fondamentali, che consentono di ottenere una descrizione esatta del funzionamento psichico del periziando - ha spiegato la psicoterapeuta -. La consulente dell’accusa si è basata sulla documentazione acquisita da cui si evince che il 30enne è affetto da ritardo mentale di grado medio e un quoziente intellettivo pari a 47, a cui è stata riconosciuta l’invalidità civile e inabilità lavorativa del 60%. Nonostante tali dati riportati dall’operatore sanitario che valutò il ragazzo nel 2016, la dottoressa Brinchi ha ritenuto che fosse attendibile e non suggestionabile. Un soggetto con ritardo mentale non è solo incapace di ricordare in modo accurato, ma produce numerose confabulazioni, fenomeno che si realizza quando una persona colma una lacuna mnemonica con informazioni non corrispondenti alla realtà. Infatti dai verbali emerge che gli stessi esaminatori entrarono in confusione quando il ragazzo apparve non in grado di porre gli avvenimenti in una corretta successione cronologica senza cadere in contraddizioni. Ho rilevato molte occasioni in cui il giovane alle domande risponde con ‘non lo so’, ‘non ricordo proprio’, ‘non me lo ha detto’, ‘te lo giuro, te sto a dì la verità’, ‘non c’è sto a capi’ niente’, ‘può essè che me so sbagliato a dittelo’, sono una sessantina in tutto”, ha precisato la consulente riprendendo alcuni passi delle trascrizioni. Inoltre, secondo la psicologa esperta in psicologia giuridica, la metodologia dell’interrogatorio non rispettò le norme procedurali volte a portare il ragazzo a riferire un ricordo libero e spontaneo. “Risulta evidente in molti passaggi dei verbali che il giovane fosse pervaso da un elevato stato ansioso e abbia elaborato interiormente quale ‘ricompensa’ al suo ‘ricordare di più’, a cui più volte è stato sollecitato, il fatto di non essere più chiamato a testimoniare e che quanto da lui dichiarato rimanesse confidenziale, come per esempio ‘se mi dici quest’altra cosa non torni’. L’effetto compiacenza si ha quando il testimone riferisce ciò che l’intervistatore vuol sentirsi dire, riportando la versione fornita da chi fa la domanda. E poi concetti quali ‘l’aveva menata’ non sono stati formulati spontaneamente dal 30enne”.

Omicidio Sestina. I periti della difesa: "Andrea non l'ha spinta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.