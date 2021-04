Viterbo, scorie radioattive. Ricorso al Tar del Comune di Corchiano contro il deposito

19 aprile 2021 a

a

a

“Il Comune di Corchiano ha dato mandato ai suoi legali di presentare ricorso presso il Tar del Lazio, impugnando la proposta della Cnapi presentata dalla Sogin Spa”. E’ l’annuncio della stessa amministrazione, “a valle - si legge in una nota - delle gravi dichiarazioni che l’ingegner Emanuele Fonati, amministratore delegato della Sogin, ha rilasciato davanti alle Commissioni riunite di Ambiente e Attività Produttive della Camera, dichiarazioni assolutamente inappropriate e contraddittorie rispetto proprio al percorso identificato dalla Sogin stessa, ma che in qualche modo hanno messo in evidenza come il Lazio, e quindi Viterbo, siano in una ‘posizione baricentrica’ e quindi secondo Sogin privilegiata nella localizzazione del sito che dovrà ospitare il Deposito Nazionale Unico dei rifiuti radioattivi”.

Deposito scorie nucleari, Duringon (Lega): "Ascoltate gli enti locali"

Con questo atto, il Comune di Corchiano si costituisce in giudizio presso il Tar del Lazio, affiancandosi al ricorso già presentato dal Comune di Carmagnola. “I motivi dell’impugnazione - spiega ancora il Comune - vertono su alcuni importanti elementi di merito, sui quali abbiamo già costruito le nostre osservazioni e che sono stati messi in evidenza in questi ultimi giorni anche dal Parlamento stesso, con l’approvazione a grandissima maggioranza della Mozione sulla Cnapi. In particolare:

il mancato espletamento della Vas (Valutazione Ambientale Strategica) sui siti individuati nella proposta della Sogin; l’interpretazione a dir poco ‘soggettiva’ di Sogin, di alcuni fondamentali criteri di esclusione indicati nella Guida Tecnica n. 29 delI’Ispra, nell’elaborazione dell’ordine di idoneità, come solo per fare qualche esempio, la valutazione della sicurezza sismica oppure la distanza dai centri abitati.

L'ad di Sogin gela la Tuscia: "Territorio ideale per il deposito delle scorie nucleari"

"Alcuni di questi elementi - prosegue la nota comunale - potrebbero configurarsi addirittura nell’apertura di una procedura di infrazione europea. Questa opposizione, si affianca alle osservazioni solide e puntuali che il Comune di Corchiano depositerà nei prossimi giorni”.

Scorie nucleari nella Tuscia. La Sogin: "Nulla è ancora deciso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.