Viterbo, terme. Arena fa slittare alle 20 la chiusura dei parchi. "Apriamo di più, ma bisogna fare attenzione"

18 aprile 2021 a

a

a

Chiusura quotidiana alle ore 20 delle aree a verde recintate, delle aree termali di competenza comunale recintate e del cortile interno del Palazzo comunale di via Ascenzi, interdizione alla cittadinanza di ogni altra area a verde e termale di competenza comunale quotidianamente, dalle ore 20 alle 7 del giorno successivo. Questo quanto previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Arena, che interessa l’intero territorio comunale. Con questo provvedimento si va inoltre a confermare l’interdizione alla balneazione per le aree termali di competenza comunale, e la completa interdizione dell’area a verde pubblico ove risultano ubicate le “Piscine Carletti”, al fine di provvedere alla corretta interdizione alla balneazione delle stesse.

Bullicame, si attende il via libera della Soprintendenza per il recupero

Con tale ordinanza, il sindaco di Viterbo dispone inoltre di rispettare ogni minima singola norma comportamentale e igienica volta a scongiurare il propagarsi dell’emergenza, e ordina ai custodi dei giardini pubblici, dove presenti, di contingentare gli ingressi affinché vengano rispettate le regole dell’ordinanza stessa, di monitorare il rispetto delle stesse regole e di provvedere alla chiusura delle aree recintate quotidianamente alle ore 20. “Il provvedimento - spiega il sindaco Arena - rientra tra le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Nello specifico, per quanto riguarda gli orari, questa ordinanza va ad ampliare la fascia di apertura dei parchi e si riallaccia alle precedenti, emanate nei mesi scorsi, l’ultima non appena entrata in vigore l’ora legale. Da ieri si chiude alle 20 e non più alle 18,30. Il tutto, ovviamente, nel massimo rispetto delle disposizioni antiCovid”.

L'ordinanza del Comune: "Via le opere abusive dal parco termale del Bagnaccio"

L’ordinanza ha validità immediata e resterà in vigore fino a cessata emergenza o diverse previsioni di legge. Nel caso di violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento, saranno applicate le sanzioni previste dai vari provvedimenti emessi dallo stato centrale. Il provvedimento è inoltre suscettibile di modifica nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell’emergenza epidemiologica. In caso di violazione di tale ordinanza sarà valutata la disposizione di immediata temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento e la distanza fisica.

Recupero Terme Inps, in settimana l'ok della Regione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.